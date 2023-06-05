"Sağlık dünyamızda var" dediler

Etkinlikte, Devridaim Enstitüsü'nün Sürdürülebilir Yaşam ve İleri Dönüşüm Workshopları, moderatörlüğünü oyuncu Aslı Samat'ın yapacağı "İklim Değişikliğinin Sağlığımıza Etkileri" ve "Gezegen Diyeti ile Geleceği Beslemek" konulu söyleşiler gerçekleştirildi. Ayrıca Green Influencer Utku Yılmaz'ın "Hayatımızı Nasıl Sadeleştirebiliriz?" ve Green Influencer Işıl Ergincan'ın da plastiğin hayatımızdaki yeri ve dönüşüme katkısı için değerlendirilebilir özelliklerine dair anlatımları yer aldı. Organ nakli, kardiyoloji, çocuk ürolojisi, kök hücre nakli bölümlerinde gördükleri tedavi ile sağlıklı bir yaşama kavuşan çocuk ve yetişkin hastalar da tekstil atıklarından farkındalık bilekliği yapımı ve kahve posasından oyun hamuru ile ağaç yapımı atölyelerinde sürdürülebilir bir yaşama katkı sağladı.

30 KİLO VERDİ ÇEVRECİ OLDU

Genel Cerahi Bölümünden Prof. Dr. Erhun Eyüpoğlu tarafından yapılan tüp mide ameliyatı sayesinde 30 kilogram vererek sağlığına kavuşan 15 yaşındaki Azra Şenkaya, "30 kilo verdikten sonra artık sağlıklı besleniyorum. Düzensiz tüketime son verip daha yaşanılır bir dünya için hem sağlığı hem de doğayı korumayı hedefliyorum" dedi.