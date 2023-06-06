Akciğer kanserinde umut veren ilaç

ABD'nin Chicago kentinde hafta sonu düzenlenen American Society for Clinical Oncology (ASCO) Konferansı'nda duyurulan bir çalışma, kanserle mücadeleye umut oldu. AstraZeneca firması tarafından geliştirilen Tagrisso isimli bir ilacın akciğer kanserinden ölüm riskini yarıya indirdiği duyuruldu. Söz konusu hapın tedaviden sonra günlük alımıyla ölüm riskinin düşüğü belirlendi. Yapılan açıklamaya göre operasyon ile kanserli tümörün alınmasının ardından hapın günlük alınması hâlinde akciğer kanserinin tüm türlerinden ölüm riskinin yüzde 51 oranında azaldığı saptandı. 10 yıl süren araştırmanın 20 farklı ülkeden 680 hasta üzerinde denendiği vurgulandı. Yale Üniversitesi'nden Roy Herbst ilacın "etkileyici" olduğunu belirterek "Tümörün beyinde, ciğerde ya da kemiklerde yayılmasını önlüyor. 30 yıl önce bu hastalar için yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu, ama artık var" dedi.Geçtiğimiz günlerde de yine akciğer kanseriyle ilgili bir araştırmadan umut verici sonuçlar çıktığı açıklanmıştı. Uğur Şahin'in CEO'su ve kurucu ortağı olduğu BioNTech, akciğer kanserine karşı bir ilaçta ilerleme kaydedildiğini duyurmuştu. İlacın katılımcıların yaklaşık yüzde 30'unda kanser tümörlerini küçülttüğü kaydedilmişti. Onay için gerekli olan Faz 3 denemelerinin yılın üçüncü çeyreğinde başlaması planlanıyor. Akciğer kanserinden her yıl dünya genelinde 1.8 milyon kişi hayatını kaybediyor.