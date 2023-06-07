Deprem vertigo şikayetlerini tetikledi

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen büyük deprem felaketinin ardından deprem bölgesinde acile başvuran hastalarda ruhsal kökenli, endişe, kaygı ve korku ile gelişen anksiyeteye bağlı olarak vertigo şikâyetlerinin arttığına dikkat çekildi. Nöroloji Uzmanı Dr. İlker Bebek, uykusuzluk ve stres bozukluklarının vertigoyu tetikleyebileceğini belirterek, depremin tetiklediği vertigo vakaları ile ilgili bilgiler verdi."Depremden sonra ruhsal kökenli ve anksiyeteye bağlı vertigo hastalarımızın sayısı oldukça arttı" diyen Uzm. Dr. Bebek, şunları söyledi:"Hastalar acil servislere, dururken hareket ediyormuş hissi, çevrenin dönmesi hissi ya da ayağının altından yer kayıyormuş hissi gibi hastadan hastaya değişen şikâyetlerle geliyor."Vertigonun hayat kalitesini düşüren önemli bir sorun olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Bebek, "Dünya nüfusunun hemen hemen yüzde 10'unun etkilendiği bu hastalıktan erkeklere göre kadınlar daha çok etkilenmektedir" dedi.Uzm. Dr. Bebek, şöyle devam etti: "En sık hastanelere başvuru sebeplerinden olan vertigo, genelde beynin kan dolaşımında bir yetersizlik olduğu durumlarda baş dönmesi ve kulaktaki denge merkezinin etkilenmesine bağlı olarak dengenin bozulması şeklinde görülmektedir. Bunun yanında kalp ve damar sistemi hastalıkları, metabolizma hastalıkları da nedenler arasındadır. İnme, migren, beyin tümörleri gibi beyinle ilgili nedenlerin yanında iyi huylu pozisyonel baş dönmesi ve iç kulaktaki aşırı basınç da vertigoya neler olabilmektedir."Vertigonun nedenini araştırmak ve patolojinin ortaya konması için multidisipliner bir yaklaşım ve kapsamlı tetkikler gerektirdiğini belirten Uzm. Dr. Bebek, iyi huylu pozisyonel baş dönmesinin en sık görülen vertigo nedeni olduğunu söyledi. Uzm. Dr. Bebek, "İç kulaktaki denge organından beyne sinyal taşıyan denge sinirinin iltihaplanması ile karakterize olan iç kulak enfeksiyonu, iç kulak su basıncının artması nedenleri arasındadır. Gerekli muayeneleri tamamlanan ve iyi huylu pozisyonel baş dönmesi teşhisi konan hastalara baş dönmesi için bazı manevra tedavileri yapılır ve genelde ilaç tedavisine ihtiyaç duyulmadan tedavisi tamamlanmış olur" dedi.Vertigoya, uyku düzensizliği, başa alınan darbe ve stres bozukluklarının da neden olabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Bebek, "Şubat ayında yaşadığımız büyük deprem felaketinden sonra hastanelere vertigo şikâyetleri ile gidenlerin sayısında gözle görünür oranda artış gözlendi. Bu hastaların bazısı önceden vertigo atakları geçirenler olmakta, büyük kısmı depreme bağlı anksiyete, stres bozukluğu ve kaygılı ruh hali gelişen hastalardan oluşmaktadır. Bu hastaları önce nörolojik ve KBB muaynesinden geçiriyoruz. Sonra tedavilerini düzenliyoruz" dedi.Vertigo hastalarının sağlıklı beslenmesinin çok önemli olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Bebek "Bol su içmek, çay, kahve, sigara, tuz tüketimini azaltmak gerekir. Stres seviyesini düşürmek için de önerilerde bulunuyoruz" dedi.