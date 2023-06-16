Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım: Burun Estetiğindeki Gelişmeler ve Piezo Rinoplasti

Doç. Dr. Yıldırım, piezo rinoplastinin, burun kemiklerinin yeniden şekillendirilmesi için çekiç ve keski yöntemlerinden kaçınmayı amaçladığını belirterek: "Bu yöntemde, ultrasonik enerjiyi kemiğe zarar vermeden ileten özel bir alet olan piezo kullanıyoruz. Bu sayede yumuşak doku hasarı ve morluk riski minimuma düşürülüyor. Piezo cihazı, kemiklerin şekillendirilmesi için özel olarak tasarlanmış heykel aletleriyle birlikte kullanılıyor ve bizler için daha hassas bir çalışma imkanı sağlıyor. Piezo rinoplasti, kemik kırılmasını önleyerek burun kemiklerinin daha hassas bir şekilde şekillendirilmesine olanak sağlar. Ayrıca, burun kemerinin korunmasını da mümkün kılar. Bu yöntem, geleneksel tekniklerle yapılan burun estetiğinde sıkça karşılaşılan dokuya zarar verme yerine yeniden şekillendirme felsefesiyle uyumludur. Ancak piezo rinoplasti, yalnızca burun kemiklerinin küçültülmesi veya ayarlanması gereken hastalara uygundur. " İfadelerini kullandı.

Doç. Dr. Yıldırım, piezo rinoplastinin avantajları arasında daha az ağrı, minimal morluk ve hızlı iyileşme süreci olduğunu belirtti. Hastalar, ameliyat sonrasında genellikle minimal ağrı ve morluk yaşıyorlardı. İlk iyileşme döneminde burun ateli kullanılması gerekiyor, ancak genellikle şişliklerin minimal olduğu veya hiç olmadığı gözlemleniyor. Tam iyileşme süreci yaklaşık bir yıl alsa da erken iyileşme döneminde ve kaliteli sonuçların elde edilmesinde piezo rinoplastinin sunduğu avantajlar büyük önem taşıyor.

"ilandır"