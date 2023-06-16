Dr. Ömer Ekiz kimdir?

EĞİTİM HAYATI

Ömer Ekiz, eğitim hayatına Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde başlamış ve buradan Onur Derecesi ile mezun olmuştur. Lisans eğitimi süresince hem bilimsel hem de klinik çalışmalara katılarak deneyimini arttırmış ve başarılı bir performans sergilemiştir. Lisans eğitiminin ardından Yeditepe Üniversitesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı'nda doktora eğitimine devam etmiştir.

MESLEKİ EĞİTİMLERİ

İleri İmplantoloji Cerrahisi, Sert ve Yumuşak Doku Cerrahisi, 20 Yaş Cerrahisi, Estetik ve Kozmetik Diş Hekimliği, ve peridontal cerrahi gibi alanlara yogunlasan Ömer Ekiz, bu konularda yurt içi ve yurt dışında birçok eğitim ve konferansa katılarak bilgisini ve becerilerini sürekli olarak güncel tutmuştur. Kendi alanında sürekli kendini geliştiren Ekiz, The American Academy of Implant Dentistry (AAID), Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Derneği (AÇBİD), Türk Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Derneği (TAOMS), Estetik Diş Hekimleri Akademisi Derneği (EDAD) ve 1905 Kültür Sanat ve Spor Derneği gibi prestijli kuruluşlara üye olarak mesleki ağını genişletmiştir.

Diş Hekimi Ömer Ekiz, mesleki kariyerinde öğrenme ve bilgi paylaşımına büyük önem veren bir hekimdir. Güncel araştırmaları ve bilimsel makaleleri düzenli olarak takip ederek, yenilikçi tedavi yöntemlerini klinik uygulamalarında kullanmaktadır. Yaptığı araştırmalar ve katkıda bulunduğu akademik çalışmalar gerceklestiren Ekiz doktora tez calismalarina devam etmektedir.

REHBERLİK EĞİTİMİ

Ömer Ekiz, sadece hastalarına değil aynı zamanda diş hekimliği öğrencilerine ve genç meslektaşlarına da mentorluk yapmaktadır. Kendi alanında yetenekli ve başarılı olan genç hekimlere rehberlik ederek, onların mesleki gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Ayrıca, pek çok ünlü ismin de diş tedavilerini başarıyla gerçekleştirmiştir. Dr. Ekiz, uluslararası kongre ve konferanslarda aktif olarak yer alarak diş hekimliği alanında bilgi ve deneyimlerini paylaşmıştır.

ÖMER EKİZ'İN KLİNİK DENEYİMİ

Ve başarıları kendisine ulusal ve uluslararası alanda büyük bir itibar kazandırmıştır. Özellikle Norveç, İsviçre ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde düzenlenen kongre ve konferanslara katılarak, diğer meslektaşlarıyla etkileşimde bulunmuş ve sektördeki en son gelişmeleri takip etmiştir.

Diş Hekimi Ömer Ekiz, hizmetlerini Vadistanbul bölgesindeki kliniğinde sürdürmektedir. Hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen hastalarına, modern ve ileri teknolojiyle donatılmış bir ortamda tedavi imkânı sunan Dr. Ekiz, hastalarının ihtiyaçlarına özel çözümler üreterek, estetik ve fonksiyonel açıdan tatmin edici sonuçlar elde etmeyi hedeflemektedir.