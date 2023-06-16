Tatilde hem fiziksel hem de zihinsel dinlenin

Yoğun bir eğitim- öğretim döneminin ardından öğrenciler, heyecanla bekledikleri yaz tatiline bugün giriyor. 3 ay sürecek olan tatil için aileler de çocuklar kadar heyecanlı. Peki rutinlerin değişeceği yaz tatili sürecini öğrenciler nasıl geçirmeli? Yaz tatilini yeni deneyimlerle geçirmenin önemini vurgulayan Çocuk- Ergen Psikoloğu İrem Bengü Yılmazcan, tatilde fiziksel ve zihinsel olarak dinlenmenin enerji seviyesini yükselterek bir sonraki okul döneminde motivasyonu artıracağını belirtti.
SEYAHAT ETMEK, YENİ HOBİLER EDİNMEK...
Yılmazcan, tatil sürecinin öğrencilere yeni deneyimler kazanma ve öğrenme fırsatı sunduğunu belirterek, "Seyahat etmek, farklı kültürleri deneyimlemek, yeni hobiler edinmek veya kitap okumak gibi aktiviteler, öğrencilerin motivasyonunu artırır"dedi. Yılmazcan, yeni deneyimlerin çocuk ve ergenlerde olumlu yönde gelişme sağladığının da altını çizerek, şunları söyledi: "Yapılan araştırmalar gösteriyor ki deneyimlerle gerçekleştirilen öğrenmeler zihni hem daha çok besliyor hem de daha kalıcı oluyor. Özellikle yaz ayları çocukların yeni deneyimler kazanmaları için büyük bir fırsat. Bir fizik dersinde birçok formülle öğreneceği denge kavramını çocuk, ağaca tırmanarak hem deneyimliyor hem de bu deneyim zihninde kalıcı oluyor. Bu nedenle yaz tatilinde çocukların mümkün olduğunca sanat, kültür ve doğa etkinliklerine teşvik edilmeleri önemli olacaktır. Tatil sürecindeki bu deneyimler, öğrencilerin ilgi ve meraklarını canlı tutarak öğrenme sürecine olumlu katkı sağlayabilir." Yaz döneminin aynı zamanda öğrencilere zaman yönetimi becerilerini geliştirme fırsatı sunduğunu belirten Yılmazcan, "Yaş grubu fark etmeksizin kendi zamanlarını planlama, günlük tutma, tatil boyunca belirli hedefler koyma ve bu hedeflere ulaşmak için disiplinli çalışma gibi aktiviteler, öğrencilerin motive olmalarını sağlayarak zaman yönetimi becerilerini geliştirme fırsatı sunuyor" dedi.
HER YAŞA FARKLI YAZ TATİLİ ÖNERİLERİ
Yılmazcan,
çocukların yaş grubuna göre şu önerilerde bulundu:
İlkokul (6-11 yaş) öğrencileri:
Oyun ve etkinlikler:
Parklarda oyun oynamak, doğa yürüyüşleri yapmak, bisiklete binmek, yüzme gibi fiziksel aktiviteler yapmak, çocukların enerjilerini harcamalarına yardımcı olur.
Kitap okuma:
Çocukları kitap okumaya teşvik etmek, kütüphaneleri veya kitapçıları ziyaret ederek çocuklara yeni kitaplar seçmeleri için fırsat vermek hem eğlenceli bir aktivite sağlar hem de okuma becerilerini geliştirir.
Sanatsal aktiviteler:
Sanat galerilerini ve müzeleri ziyaret etmek, resim yapmak, yaratıcı yazma, el işi yapma veya müzik aleti çalma gibi sanatsal ve el becerilerini geliştiren aktiviteler, çocukların yaratıcılıklarını ve becerilerini keşfetmelerine yardımcı olur.
FİLİM İZLEYİN, PİKNİK YAPIN, MÜZE GEZİN
Ortaokul (12-14 yaş) öğrencileri:
Hobileri geliştirme:
Ortaokul çağındaki öğrenciler, tatil sürecinde hobilerini geliştirmek için zaman ayırabilirler.
Müzik, spor, edebiyat ve resim gibi ilgi duydukları alanlarda atölyelere katılabilirler. Ayrıca bu yaş gruplarındaki öğrenciler için günlük tutma alışkanlığının kazanılması çok kıymetlidir.
Sosyal etkinlikler:
Arkadaşlarıyla vakit geçirmek ve sosyal etkileşimleri sürdürmek, ortaokul öğrencileri için önemlidir. Film izleme, piknik yapma, oyun oynama gibi sosyal etkinliklere katılmaları teşvik edilebilir.
Araştırma ve keşif:
Tatil sürecinde ilgi duydukları konularla ilgili araştırmalar yapabilirler. Bilim merkezleri, müzeler, sanat galerileri veya doğal alanlar gibi yerleri ziyaret etmek, öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirir.
SANAT, KÜLTÜR VE SPOR ETKİNLİKLERİ
Lise (15-18 yaş) öğrencileri:
Staj veya gönüllü çalışmalar:
Lise öğrencileri,
tatil sürecinde
staj yapma veya gönüllü
çalışmalara katılma fırsatı
bulabilirler. Bu, kariyer hedeflerine
yönelik deneyim kazanmalarını sağlar
ve gelecekteki tercihlerine yönelik daha
iyi bir anlayış geliştirebilir.
Sınavlara hazırlık:
Tatil sürecini gelecekteki sınavlara hazırlık için kullanabilirler.
Öğrenciler, üniversite giriş sınavları veya diğer sınavlar için çalışma programları oluşturabilirler.
Kişisel gelişim:
Yeni beceriler öğrenmek, sanat, kültür ve spor etkinliklerine katılmak, liderlik becerilerini geliştirmek gibi aktiviteler planlamak bu yaş grubu için faydalı olabilir.