Tatilde hem fiziksel hem de zihinsel dinlenin

Yoğun bir eğitim- öğretim döneminin ardından öğrenciler, heyecanla bekledikleri yaz tatiline bugün giriyor. 3 ay sürecek olan tatil için aileler de çocuklar kadar heyecanlı. Peki rutinlerin değişeceği yaz tatili sürecini öğrenciler nasıl geçirmeli? Yaz tatilini yeni deneyimlerle geçirmenin önemini vurgulayan Çocuk- Ergen Psikoloğu İrem Bengü Yılmazcan, tatilde fiziksel ve zihinsel olarak dinlenmenin enerji seviyesini yükselterek bir sonraki okul döneminde motivasyonu artıracağını belirtti.Yılmazcan, tatil sürecinin öğrencilere yeni deneyimler kazanma ve öğrenme fırsatı sunduğunu belirterek, "Seyahat etmek, farklı kültürleri deneyimlemek, yeni hobiler edinmek veya kitap okumak gibi aktiviteler, öğrencilerin motivasyonunu artırır"dedi. Yılmazcan, yeni deneyimlerin çocuk ve ergenlerde olumlu yönde gelişme sağladığının da altını çizerek, şunları söyledi: "Yapılan araştırmalar gösteriyor ki deneyimlerle gerçekleştirilen öğrenmeler zihni hem daha çok besliyor hem de daha kalıcı oluyor. Özellikle yaz ayları çocukların yeni deneyimler kazanmaları için büyük bir fırsat. Bir fizik dersinde birçok formülle öğreneceği denge kavramını çocuk, ağaca tırmanarak hem deneyimliyor hem de bu deneyim zihninde kalıcı oluyor. Bu nedenle yaz tatilinde çocukların mümkün olduğunca sanat, kültür ve doğa etkinliklerine teşvik edilmeleri önemli olacaktır. Tatil sürecindeki bu deneyimler, öğrencilerin ilgi ve meraklarını canlı tutarak öğrenme sürecine olumlu katkı sağlayabilir." Yaz döneminin aynı zamanda öğrencilere zaman yönetimi becerilerini geliştirme fırsatı sunduğunu belirten Yılmazcan, "Yaş grubu fark etmeksizin kendi zamanlarını planlama, günlük tutma, tatil boyunca belirli hedefler koyma ve bu hedeflere ulaşmak için disiplinli çalışma gibi aktiviteler, öğrencilerin motive olmalarını sağlayarak zaman yönetimi becerilerini geliştirme fırsatı sunuyor" dedi.Yılmazcan,çocukların yaş grubuna göre şu önerilerde bulundu:Parklarda oyun oynamak, doğa yürüyüşleri yapmak, bisiklete binmek, yüzme gibi fiziksel aktiviteler yapmak, çocukların enerjilerini harcamalarına yardımcı olur.Çocukları kitap okumaya teşvik etmek, kütüphaneleri veya kitapçıları ziyaret ederek çocuklara yeni kitaplar seçmeleri için fırsat vermek hem eğlenceli bir aktivite sağlar hem de okuma becerilerini geliştirir.Sanat galerilerini ve müzeleri ziyaret etmek, resim yapmak, yaratıcı yazma, el işi yapma veya müzik aleti çalma gibi sanatsal ve el becerilerini geliştiren aktiviteler, çocukların yaratıcılıklarını ve becerilerini keşfetmelerine yardımcı olur.Ortaokul çağındaki öğrenciler, tatil sürecinde hobilerini geliştirmek için zaman ayırabilirler.Müzik, spor, edebiyat ve resim gibi ilgi duydukları alanlarda atölyelere katılabilirler. Ayrıca bu yaş gruplarındaki öğrenciler için günlük tutma alışkanlığının kazanılması çok kıymetlidir.Arkadaşlarıyla vakit geçirmek ve sosyal etkileşimleri sürdürmek, ortaokul öğrencileri için önemlidir. Film izleme, piknik yapma, oyun oynama gibi sosyal etkinliklere katılmaları teşvik edilebilir.Tatil sürecinde ilgi duydukları konularla ilgili araştırmalar yapabilirler. Bilim merkezleri, müzeler, sanat galerileri veya doğal alanlar gibi yerleri ziyaret etmek, öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirir.Lise öğrencileri,tatil sürecindestaj yapma veya gönüllüçalışmalara katılma fırsatıbulabilirler. Bu, kariyer hedeflerineyönelik deneyim kazanmalarını sağlarve gelecekteki tercihlerine yönelik dahaiyi bir anlayış geliştirebilir.Tatil sürecini gelecekteki sınavlara hazırlık için kullanabilirler.Öğrenciler, üniversite giriş sınavları veya diğer sınavlar için çalışma programları oluşturabilirler.Yeni beceriler öğrenmek, sanat, kültür ve spor etkinliklerine katılmak, liderlik becerilerini geliştirmek gibi aktiviteler planlamak bu yaş grubu için faydalı olabilir.