Menopozda ‘beyin sisi’ne dikkat

Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı (TAJEV) tarafından düzenlenen TAJEV Fonksiyonel Tıp Kongresi'nde tıp biliminin yeni bir rotaya girdiğine dikkat çekildi. Yeni anlayış, 'hastayı; hastalığı ile değil, hastalığı oluşturan sebeplerle bir bütün olarak' da değerlendiriyor. Bu yaklaşım 'fonksiyonel tıp' diye adlandırılıyor. Bu kapsamda ABD'de naturopati yani natural tıp ya da diğer adıyla tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemi alanında çalışma yapan bilim insanı Dr. Penelope McDonnell, İstanbul'a gelerek, TAJEV Fonksiyonel Tıp Kongresi'ne katıldı. Dr. McDonnell, bu yöntemi kanser ve kalp hastalıkları ile doğurganlık ve menopoz gibi durumların tedavisinde kullandıklarını söyledi.Menopoz süreciyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Dr. McDonnell; kadınların, menopoza girmeden vücutlarını güçlendirmeleri gerektiğini belirtti. Menopozal geçiş sürecinde uyku problemleri hastaların önemli bir sorunu olduğuna dikkat çeken Dr. McDonnell, "Horlama, posmenopozal dönemde eklem ağrıları ve kalp hastalıkları artık birlikte gidiyor. Uyku kalitesini artırmak çok önemli. Destek tedaviler magnezyum, melatonin doktor önerisiyle başlanabilir. Akupunktur, meditasyon, tuz banyoları, egzersiz, uyku kalitesini artırmaktadır" dedi.Menopoz sürecinde diyetin önemli olduğunu söyleyen Dr. McDonnell, şu tavsiyelerde bulundu:Östrojen düşüşüne bağlı hem insülin hem kolesterol artar. Karbonhidratlar azaltılmalı. Alkol kısıtlanmalı. Doymamış yağlar tercih edilmeli. İşlenmiş gıdalardan uzak durulmalı. Yoğun kıvamlı meyveli içecekler tercih edilmeli.Mutlaka düzenli egzersiz yapılmalı. Tendon, eklem hasarından kaçınılmalı.Kalbinizi korumak için yıllık lipidlerinize ve inflamasyon panelinizi kontrol ettirmek için hekime başvurulmalı.Zencefil çok değerli bir destek ürünüdür, hekiminize danışarak kullanılmalıdır.Menopozda pek çok kadın beyin sisi yaşamaktadır. Hafıza geriler, öğrenme yavaşlar. Magnezyum, zencefil gibi beyin destek ürünleri kullanılabilir.Kemik sağlığını unutmamalıyız. Doktor kontrolünde kalsiyum, magnezyum, vitamin D destekleri alınmalı.Bağırsak sağlığı da çok önemli. Günlük bağırsakların çalışmasını sağlamalıyız. Lifli beslenme ve magnezyum yardımcı olacaktır.Gebe kalmayı planlayan bir kadın değerlendirilirken ele alınması gereken konuların diyet, kilo, egzersiz, hastalık öyküsü, stres düzeyi, bağırsak sağlığı ve kullandığı ilaçlar olması gerektiğini belirten Dr. McDonnell, şunları söyledi: "Diyetinde soda, şeker kullanımı, alkol, işlenmiş gıda, kahve, sigara kullanımı sorgulanmalıdır. Yeşillikleri artırmasını öneriyoruz. Yüksek cıva içereni ton balığı, kılıç balığı gibi balıklardan kaçınılmalı, somon gibi düşük cıva içeren balık tüketmelidir. Obezite sağlıklı bir gebeliğe engeldir ve erken doğuma neden olabilir."Dr.McDonnell, gebelik öncesi kişilerin uyku kalitesi ve stres düzeyinin değerlendirilmesi gerektiğini belirterek "Günde 10-20 dakika meditasyon, bitkisel çaylar, yogayı güzel bir gebeliğe başlamak için öneriyoruz. Kullanılan ilaçlar mutlaka değerlendirilmeli, gerekirse uygun ilaçlarla değiştirilmeli. Tarım ilaçları, toksinler, plastikler, kozmetikler hayattan uzaklaştırılmalı. 1 ay detoks planlanmalı, gebelik öncesi 2 ay kala detoks bitirilmiş olmalı. Diyette en az 2 litre su tüketilmeli. Sebze ve meyve tüketilmeli. Bitkisel detoks çayları içilmeli" dedi.Dr. McDonnell, gebelik öncesi yapılması önerilen testlere de değinerek "Vitamin D, civa düzeyi, tam kan sayımı, tiroid fonksiyon testleri, kolesterol düzeyi, demir depo testleridir. Haftada 3 kez kalp hızını artıran egzersiz önerilmeli. Gebelik öncesi egzersizi hayatına sokmak önemli. Daha önceden egzersiz yapmayan bir kişi ise günlük 45 dakika yürüme alışkanlığı edinmek mükemmel bir başlangıçtır" dedi.