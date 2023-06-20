Kontrolsüz sıvı tüketimi kalbe zarar

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, kavurucu sıcaklardan önce kalp sağlığı için uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Köksal, iklim bilimcilerin 2023 yazı ile ilgili öngörülerini paylaşarak "İklim bilimcilerin öngörüleri 'Haziran ayı geldi, yaz gelmedi' ifadelerinin gölgesinde kalsa da, birleşilen ortak görüş, yaz geç gelecek ve şiddetli sıcak ile uzun sürecek yönünde. Sağlıklı bireyleri dahi etkileyen sıcak yaz ayları, özellikle kalp kapak hastaları ve mitral kapak ameliyatı olmuş hastaların hayatında olumsuz etkilere sebep oluyor" dedi. Prof. Dr. Köksal, sıcak havaların kalbe fazla yük yüklediğini, vücut ısısının korunması için kalbin daha hızlı attığını, dolayısı ile daha fazla çalıştığını belirterek, şöyle dedi: "Kalp hızının fazla olması, mitral kapak hastalarında ve mitral kapak ameliyatı olmuş hastalarda nefes darlığının artmasına neden olabilir. Bu nedenle, vücudun su dengesine dikkat etmek ve gerekirse doktora danışılarak önlem almak gekebilir."Mitral kapak hastalarında vücutta fazla su toplanmasını önlemek için idrar söktürücü ilaçlara başvurulabildiğini belirten Prof. Dr. Köksal, "Aşırı sıcaklarda vücudumuz terleme ile fazla su kaybeder. Bu nedenle eğer mitral kapak hastalarının tansiyonu düşük seyrediyor ise doktora danışılarak idrar söktürücü ilaçlar kesilebilir veya dozu azaltılır. Mitral kapak hastalarının tuz ve tuz içeren gıdalardan (soda, gazlı içecekler, turşu vs) uzak durmaları gerekmektedir" dedi.Prof. Dr. Köksal, "Yazın terleme ile beraber suyun yanında tuz da vücuttan atılacağı için bacaklarda kramp olması halinde, hastaların bir miktar tuz tüketmesi gerekebilir" diyerek, şunları söyledi: "Mitral kapak hastaları için yazın sıcak havalarında vücut su dengelerini takip etmenin en pratik yolu ise haftalık kilo takibi yapılmasıdır. Eğer hasta 1 haftada 2-3 kilo almış ise su ve tuz tüketimi kısıtlanmalıdır. Aksine hastaların tansiyonu düşük seyrediyor ve kilo kaybı varsa ki bu sıcak günlerinde olabilecek bir durumdur, idrar söktürücü ilaçlar kesilebilir ve daha fazla su tüketmeleri önerilir."Sıvı kaybına uğrayan hastaların yaptığı en büyük yanlışlardan bir tanesinin de bu kaybın çok su içerek yerine konulmaya çalışılması olduğunu belirten Prof. Dr. Köksal, "Kontrolsüz sıvı kaybı sonrası kontrolsüz su tüketimi bazen vücutta aşırı sıvı yüküne sebep olabilir ve bu sıvı çoğunlukla akciğerlerde birikerek akciğer ödemi dediğimizi tehlikeli bir nefes darlığı tablosuna yol açabilir. Hastanın vücudunu bu durumdan koruması için kontrolsüz su kaybı ve su içimine dikkat etmesi gerekir" dedi.Yaz aylarında yaşanabilecek kalp ve damar hastalıkları kaynaklı tehlikelerden vücudun en az şekilde etkilenmesinin tamamen kişinin kendi elinde olduğunu belirten Prof. Dr. Köksal, yazın özellikle yüksek sıcaklıkta bilinçsiz ve aşırı egzersiz yapmanın fazladan su kaybına neden olacağının altını çizdi. Prof. Dr. Köksal "Gerek aşırı sıcaktan, gerekse bilinçsiz egzersizden dolayı vücudun su kaybına uğraması, kalp kapak hastalarının problemlerle karşı karşıya kalmasına neden olur" dedi.Prof. Dr. Köksal, sıkıntı yaşayan hastaların ilaçlarının doz kontrolü için doktoruna başvurmasının son derece önemli olduğunun altını çizerek, şu bilgileri verdi: "Vücudun aşırı sıvı kaybı, kanın pıhtılaşmaya yatkın olmasına, bu yatkınlık da mekanik kapağın çalışmasını bozup kalp damarlarındaki stentlerin tıkanmasına sebep olabilir. Bu yüzden kan sulandırıcı ilaçlar düzenli alınmaya devam edilmelidir ve kaybedilen sıvının kontrollü olarak yerine konması gereklidir. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer konu tüketilen sıvının ayrıca dehidrasyona (sıvı kaybı) sebep olan alkollü içeceklerden de olmaması gerektiğidir. Tavsiye ettiğimiz, tüketilecek sıvı sadece sudur."