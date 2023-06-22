Erzincan Tıp ’da bilimin merkezi olma yolunda

Yapılan uygulamanın İsviçre'nin önde gelen Tıp dergilerinde yayınlandığı ve Brezilya'da uygulanması için bir tıp heyetinin Tıp Fakültesi Dekanlığına ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

İdiyopatik granülomatöz mastit (IGM) memenin nadir görülen, nedeni tam olarak bilinmeyen iltihabi bir hastalık olduğunu ve Türkiye'de orta, doğu ve güneydoğu Anadolu' da diğer bölgelere kıyasla daha sık görüldüğünü belirten Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan. Prof. Dr. Mecit Kantarcı, "hastalık genellikle 35-45 yaş arasındaki, doğurganlık çağında kadınlarda, sıklıkla da doğumdan 3-5 yıl sonra görülmektedir" dedi.

TEDAVİ DE ETKİLİ ŞEKİLDE UYGULANIYOR

Memede ağrı, şişlik, kızarıklık, akıntı ve kitle benzeri sertlikle ortaya çıkan bu hastalık, çoğu zaman mikrobik kaynaklı meme iltihapları ile karışmakta, antibiyotik tedavisine yanıt vermediğini ifade eden Prof. Dr. Kantarcı, bu sebeplerle de tanı ve tedavi gecikmekte, hastaların yaşam kalitesi düşmekte, aynı zamanda estetik sorunlar da ortaya çıkmaktadır. Bu hastalığın temel tanı yöntemi meme biyopsisidir (memeden parça alınarak patolojik tanı). Temel tedavi yöntemi ise steroid (kortizol) tedavisidir. Kortizol hapları kullanımı şeklinde gerçekleştirilen tedaviler hastalarda fazlaca yan etkiye sebep olmaktadır, bu yüzden meme içerisine enjeksiyon ile steroid verilmesi yöntemi son zamanlarda kullanılmaya başlanmıştır.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı'nda bu hastalığın tanısına yönelik tüm tetkikler hızlı ve doğru şekilde gerçekleştirilmekte, yine aynı birimde hastalardan biyopsi de alınarak tanı kesinleştirilmektedir. Ek olarak Radyoloji Anabilim Dalı bünyesinde hızla tanı konulan hastalara gerekli tedavi de etkili şekilde uygulanmaktadır.

GEREKSİZ İLAÇ UYGULAMALARININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı'nda Türkiye'de ve Dünya'da bir ilk olarak, hastaların alması gereken steroid (kortizol) miktarını, ilaç kaynaklı yan etkileri, gereksiz enjeksiyonları azaltmak amacıyla, ultrason temelli bir doku sertliği değerlendirme yöntemi olan "elastografi" kullanılarak tedavinin etkinliği aktif şekilde denetlendi. Bu sayede gereksiz ilaç uygulamalarının önüne geçilerek hastaların konforu arttırıldı.

İSVİÇRE'NİN ÖNDE GELEN TIP DERGİLERİNDE YAYINLANDI

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan. Prof. Dr. Mecit Kantarcı ve Radyoloji Anabilim dalı başkanı Doç. Dr. Sonay Aydın öncülüğünde, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'ın destekleriyle gerçekleştirilen bu çalışma, İsviçre'nin önde gelen Tıp dergilerinde yayınlanarak büyük ilgi gördü.

ERZİNCAN SAĞLIKTA BİLİM MERKEZİ OLMA YOLUNDA BÜYÜK MESAFE KAT ETMİŞTİR

Uygulamadan başarı sonuçların alınması, İsviçre'nin önemli tıp dergilerinde yayınlanması ile Brezilya'dan bir grup Tıp doktorunun Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına ziyaret gerçekleştirerek tedavinin kendi ülkelerinde de uygulanması başvurusunda bulunduklarını belirten Dekan Prof. Dr. Mecit Kantarcı Erzincan sağlıkta bilim merkezi olma yolunda büyük mesafe kat etmiştir" dedi.

HİÇBİR YAN ETKİYE MARUZ KALMADAN SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM

Yeni uygulanan yöntem ile yaklaşık 6 aylık bir tedavinin ardından sağlığına kavuşan 45 yaşındaki A.Y, 4 sene önce aynı hastalığı geçiren kardeşinin tedavi için başka bir şehre gitmek zorunda kaldığını, kullandığı ilaçların kardeşini tansiyon hastası yaptığını söyleyerek, kendisinin Erzincan'da uygulanan bu yeni yöntem sayesinde hiçbir yan etkiye maruz kalmadan sağlığına kavuştuğunu belirterek tedavi sürecinde destek veren tüm görevlilere teşekkür etti.