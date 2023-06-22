Gebelik döneminde aşı bebeği de koruyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Aydan Biri, annenin hamilelikte yaptırdığı aşıların, bebeği de pek çok enfeksiyondan kendi aşıları yaptırılana kadar koruduğunu söyledi. Gebelikte rutin olarak yapılması gereken aşıların önemine dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Aydan Biri, "Bu dönemde yapılacak aşılamanın iki temel amacı var. İlki, annenin yüksek risk altında olduğu bulaşıcı hastalıklara karşı korunmasını sağlamak. Gebelik döneminde annelerin bağışıklık sisteminde değişiklikler oluyor ve hassas hale geliyor. Normal dönemde anneyi daha az etkileyen bir grip enfeksiyonu, gebelik döneminde ağır bir hastalık olarak geçirilmesine yol açabilir. İkinci olarak da bu dönemde geçirilen hastalıklar, bebeğin sağlığı üzerinde de olumsuz etki yapacağı için aşılama daha da önemli hale geliyor" dedi. Hamilelikte yapılan aşıların, annelerde aşıya özgü bir bağışıklık yanıtı oluşmasını sağladığını da belirten Prof. Dr. Biri, antikorların plasenta ve anne sütü yoluyla fetusa, bebeğe geçtiğini kaydetti.Prof. Dr. Biri, dünyada 50'den fazla ülkede rutin olarak uygulanan 3'lü karma yetişkin tip tetanos, difteri, boğmaca (TDAP) aşısına dikkat çekerek, "Henüz ülkemizde rutin olarak uygulanmasa da kadın doğum hekimlerinin önerileri ve bilinçli annelerin isteği ile halihazırda rutin uygulamada olan tetanos ve difteri (TD) aşısının 2'nci dozu yerine uygulanabilir. TDAP aşısı, aşılanamayacak kadar küçük bebeklerde boğmacayı önlemek için de etkili ve güvenli bir stratejidir. Dünya çapında çok sayıda çalışma, TDAP gebelik aşılamasının etkinliğini ve güvenliliğini gösteriyor. TDAP gebelik aşısı özellikle yaşamın ilk 3-4 ayında bebekleri boğmacaya karşı koruyor" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanlığı'nın tetanosdifteri (TD) aşısının 16'ncı haftadan itibaren yapılmasını önerdiğini belirten Prof. Dr. Biri "TDAP aşısının ise ideal yapılma dönemi 27-36'ncı haftalar arasındadır. Yaklaşık 150 bin yenidoğanın dâhil edildiği bir çalışmada boğmacayı önlemede TDAP aşısının aşı etkinliği değerlendirildi. Çalışmada, aşı etkinliği, yaşamın ilk 2 ayında yüzde 91.4 ve yaşamın ilk yılı boyunca yüzde 69 olarak saptandı" açıklamasında bulundu. Prof. Dr. Biri, boğmaca enfeksiyonundan hastaneye yatış ve ölümlerin büyük çoğunluğunun 3 ay ve daha küçük bebeklerde gerçekleştiğine işaret ederek, "İlk 3 ayda bağışıklık önemli. Bebeklerin, kendi aşı serileri 2 aylıkken başlıyor ve bu ilk seri ancak 6'ncı ayda tamamlanıyor. Bu durum, ciddi boğmaca enfeksiyonu açısından yenidoğanlar için tam koruma başlayana kadar bir savunmasızlık penceresi demek. Bu boşluk gebelikte TDAP aşılaması ile kapatılabiliyor" diye konuştu.Dr. Aydan Biri, deprem bölgesindeki hamilelerin daha fazla enfeksiyon riski olduğuna da dikkat çekerek, "Özellikle afet bölgeleri gibi bağışıklık sisteminin toplumsal olarak zayıflama ihtimalinin olduğu bölgelerde, gebelerde 2'nci doz aşılamada TDAP aşısının tercih edilmesi, yenidoğanlarda görülebilecek boğmaca vakalarının önün