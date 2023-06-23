Dr. Cengizhan Ekizceli “Estherian Clinic’e yurtdışından talepler arttı

Dr. Ekizceli, sağladıkları hizmetlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Saç ekimi, estetik cerrahi, diş hekimliği ve bariatrik cerrahisi gibi çeşitli hizmetlerimiz bulunuyor. Son yıllarda Türkiye dışından gelen müşterilerimizde yoğun bir artış gözlemliyoruz. İnternet üzerinden bizimle iletişime geçen yurtdışındaki hastalarımız, gelip tedavi olduklarında memnuniyetle ayrılıyor ve bizi tanıdıklarına da öneriyorlar. Bu sayede doğal bir reklam ve pazarlama yapılmış oluyor. Ancak, bizim için en önemli olan şey hastalarımızın tedavi sürecinin sonrasında Türkiye'den ve kliniğimizden memnun ayrılmasıdır."

Dr. Cengizhan Ekizceli "Estherian Clinic, kadrosu ve sağlık hizmetleriyle öne çıkan bir sağlık kuruluşu. Sağladığımız hizmetlerde müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hasta odaklı bir yaklaşım benimsedik. Ancak, hastalarının memnuniyetini ölçülebilir sonuçlarla desteklemek için müşteri referanslarına dayalı doğal bir reklam ve pazarlama stratejisini tercih ediyoruz."

Estherian Clinic'in yurtdışından artan talepler doğrultusunda sağlık hizmetlerini genişletme çabaları, Türkiye'nin sağlık turizmi potansiyelini ve sağlık sektöründeki kalitesini yansıtan bir örnek teşkil ediyor. Sağlık turizmi, ülkeye döviz girişi sağlamanın yanı sıra, sağlık hizmetlerinin uluslararası alanda tanıtımına da katkı sağlıyor.

"İlandır"