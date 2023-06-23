Dr. Eyüp Bozkurt: Sinüzit deyip geçmeyin

Kulak Burun Boğaz ve Yüz Estetiği Uzmanı Op. Dr. Eyüp Bozkurt, sinüzitin her mevsim görülebileceğini belirterek hastalığın nedenini şöyle açıkladı: "Sinüzitin temel nedeni yüzümüzde var olan sinüslerin iltihaplanması, tıkanması ve içindeki mukus denilen yapının şişmesi. Baş ağrısı, geniz akıntısı, burun tıkanıklığı, halsizlik gibi şikâyetlerin bir kısmı ya da tamamıyla seyreden bir hastalık. Eğer yeni gelişmişse 'akut sinüzit', 3 ayda fazla devam ediyorsa 'kronik sinüzit' olarak adlandırılır."

AKUT SİNÜZİTTE İLAÇ TEDAVİSİ YETERLİ

Tedavi hakkında bilgi veren Op. Dr. Eyüp Bozkurt, "Akut sinüzitte ilaç tedavisi yeterli olur. Burun yıkama, antibiyotikler, burun açıcı ilaçlar ve ödem çözücülerle hastalıktan kurtulabilirsiniz. Burada önemli nokta, yeterli bir tedavi uygulanması. Hastaların bu konuda en çok yaptığı hata tedaviyi yarım bırakmak. Ancak tedavi tamamlanmadığında hastalığın tekrar etme riski var" dedi.

6 HAFTALIK TEDAVİDE GEÇMİYORSA AMELİYAT DÜŞÜNÜLMELİ

Kronik sinüzitte ise uzun süreli medikal tedaviye ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Op. Dr. Eyüp Bozkurt sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazen 6 hafta süreli antibiyotik, burun açıcı ve ödem çözücü ilaç kullanımı, en önemlisi de burun yıkama gerekli olabiliyor. Bütün bu çabalara rağmen sinüzit geçmiyorsa, bu durumda cerrahi seçenekler gündeme gelmelidir. Cerrahi tedavide bilgisayarlı tomografi yol gösterici olur."

"İlandır"