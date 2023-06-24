7 soruda kızamık

"Yıllardırhiç vakaya rastlanmayan kızamık neden bir anda gündeme geldi, eksik aşısı olan ne yapmalı, erişkinler de aşı olmalı mı, aşı gerçekten güvenilir mi?" sorularını Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aslınur Özkaya Parlakay şöyle cevapladı:Kızamık geçmişten bu yana bildiğimiz, Sağlık Bakanlığı'nın çalışmaları ile yüz güldürücü sonuçlarını aldığımız, yıllardır hiç görmediğimiz bir hastalıktı. Dünya genelinde savaş, göç, deprem gibi olumsuzluklar yaşandığından ve aşıya erişim Kovid-19'da ciddi sekteye uğradığından 2021 verisine göre dünyada 61 milyon çocuğun kızamık içeren aşıya ulaşamadığını biliyoruz. Herkes seyahat ediyor, ülkemize ziyaretçi alıyoruz.Kızamık açısından belirli riskleri taşıyoruz.Yapısı gereği hava yoluyla bulaşıyor. Sıkı temas, bayramlaşma, kucaklaşma gibi süreçler bu tip risk faktörleri açısından tehdit edici unsur. 5 gün önce bulaştırıyor. İlk olarak halsizlik, baş ağrısı semptomları başlıyor. Döküntü 5 gün sonra çıkıyor. O nedenle hasta, halsiz çocuk kalabalık ortamlarda bulundurulmamalı. Yaşlılar ve gebeler riskli grupta yer aldığından hasta çocukların yanına yaklaşmamalı.Kızamıkta ilk aşıyı 9 aylıkken uyguluyoruz. 12 aylıkken kızamık, kızamıkçık, kabakulak yapılıyor. 4 yaşında da hatırlatma dozu var. Bu iki aşıyı olmuş çocuğumuzun kızamık olmasını beklemiyoruz. Eksik aşılar varsa tamamlanması lazım.Yıllardır uygulanan ve güvenilirliği çok iyi bilinen bir aşı.Kızamık, sonu ölümle sonuçlanan, ağır hasar bırakan hastalıklara sebep olabilir.Nadir de olsa eksik aşısı olan bireylerde de kızamık görebiliyoruz. O nedenle aşı eksikliği varsa hekimine başvurup yaptırabilir.Aşılama oranlarının iyi olduğunu gördük. Hastalık çıktığında kan örnekleri alınıyor, izolasyon sağlanıyor. Çevrede temaslı varsa izole ediliyor. Eksik aşı tamamlanıyor.