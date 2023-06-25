Kurban Bayramı’nda yaralanmalara ilkyardım

Bir yandan bayram sevincinin, diğer bir yandan da kurban vecibesini yerine getirmenin heyecanı ve telaşı içerisinde olduğumuz bugünlerde, yapılabilecek en ufak bir hata Kurban Bayramı'nın hastanede geçirilmesine neden olabilir.Kurban kesim işinin mutlaka profesyonellere bırakılması gerektiğini belirten Acil Tıp Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tahir Talat Yurttaş, Kurban Bayramı'nda kurban kesim işlemleri sırasında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Yurttaş, "Her yıl kurban vecibesini yerine getiriyoruz ve yapılan tüm uyarılara rağmen kazalar dikkatsizlikler sebebiyle devam ediyor. Özellikle de profesyonel kişiler tarafından yapılmayan kesimler ciddi yaralanmalara sebep oluyor" dedi.Yaralanmalar sonucunda Acil'e en sık el kesileri ile başvurulduğunu söyleyen Yurttaş, "El bölgesinin kanlanmasının yoğun olması, tendon dediğimiz kas kirişlerinin yoğun ve yüzeye yakın bulunması nedeniyle bu yaralanmalar ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Bu nedenle yaraya hemen müdahale edilmesi gerekir" dedi.Acilde karşılaştıkları vakalara da değinen Yurttaş, "Kurban Bayramı'nda genellikle bıçak ve satır gibi delici kesici aletlere bağlı basit cilt kesilerinden damar, sinir, tendon yaralanmalarına, uzuv kopmalarından, hayvanın tepmesine ya da boynuz darbelerinden kaynaklı hayati organ yaralanmalarına kadar çok farklı vakalarla karşılaşmaktayız" dedi.Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Yurttaş, kurban kesimi sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiğini şöyle sıraladı:Kesimler ehil ellerde ve mümkünse çelik kasap eldiveni, kaydırmaz çizme, koruyucu gözlük ve önlük gibi uygun ekipmanlarla yapılmalıdır.Kullanılan bıçağın kör olmaması gerektiği gibi çok keskin olması da oluşabilecek yaralanmaların ciddiyetini artıracaktır.Kurban edilecek hayvan iyi bir şekilde bağlanmalı, bu esnada hayvanın ipi ya da zinciri parmağa, ele dolanmamalıdır. Hayvanın olası kaçma durumunda bu tarz bağlamalar uzuv kopmalarına neden olabilir.Hayvan kesilirken etraftaki kişilerin hayvandan en az bir metre mesafede olması, oluşabilecek diğer yaralanmaları da önleyecektir.Hayvanı kesen ya da doğrayan kişilerin elinde ya da kolunda daha önceden oluşmuş açık yarası mevcut ise açık yara kapatılıp, eldiven giyilerek işleme başlanması bu yolla meydana gelebilecek enfeksiyonları da engelleyecektir.Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Yurttaş, uzuv kopmalarında hastaneye gidene kadar uygulanabilecek acil müdahaleleri ise şöyle anlattı: "Kopan bir uzuv mevcut ise ilk olarak temiz bir eldiven ile poşete yerleştirilip ağzı bağlanmalı, daha sonra buz dolu bir poşete ya da kaba konularak transferi sağlanmalıdır. Uzuv direkt olarak buz ile temas ettirilmemelidir. Uzvun koptuğu yere baskılı pansuman yapılarak kanama kontrolü sağlanmalıdır. Çünkü uzuv kopmasıyla birlikte bölgedeki damarlar açıkta kalacağı için zamanında müdahale edilmezse bu durum hayati kanamalara neden olabilir. Kişi kopan uzuvla birlikte bir an önce kapsamlı bir hastaneye götürülmelidir. Müdahale ne kadar hızlı yapılırsa, başarı oranı da aynı oranda artacaktır."Olası bir kaza durumunda neler yapılması gerektiğini de anlatan Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Yurttaş, şöyle dedi:Temiz bir bez ile kesilen yerin üstüne baskı uygulanmalıdır. Bu baskı kanamanın durup durmadığını kontrol etmek amacıyla bile olsa kaldırılmamalıdır ve en az 15-20 dakika aralıksız şekilde baskı devam ettirilmelidir.Kesilen bölgenin üst kısmına ip, kemer gibi bir cisimle sıkarak yapılan turnike uygulamasına rutin olarak devam edilmesini önermemekteyiz. El ve kolda oluşan yaralanmalara müdahale edildikten sonra kolun kalp hizasının üstüne kaldırılması, kanamanın kontrol altına alınmasına yardımcı olacaktır.Hemen Acil'e başvurulmalıdır.