Hamilelere seyahat rehberi

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Feride Mimaroğlu, hamilelerin seyahatlerini nasıl planlanması gerektiği konusunda bilgiler verdi.Dr. Mimaroğlu, çoğu havayolu şirketinin hamilelerin tekil gebeliklerde 37'nci haftaya kadar ve ikiz gebeliklerde 32'nci haftaya kadar uçmalarına izin verdiğine dikkat çekerek, "Hamileliğin son ayı ve doğumdan sonraki 7 güne kadar hava seyahati önerilmemektedir. Gebeliğin 28. haftasından sonra uçak yolculuğu için hekim raporu gerekmektedir" dedi.Havayolu ve karayolu ulaşımında hamilelerin dikkat etmesi gereken durumlar hakkında da bilgi veren, Dr. Mimaroğlu, şunları söyledi:"Hamilelik sırasında artan venöz tromboembolizm riski, yolculuk sırasında uzun süreli hareketsizlik ile daha da artabilir. Kan pıhtılaşma sorunu olan gebelerin varis çorabı giyerek seyahat etmesini öneririz. Araçla uzun mesafeli seyahatlerde, yaklaşık 2 saatte bir mola verilmelidir. Molalarda 10 dakika yürüyüş yapılmalı ve bacaklar gerilmelidir. Emniyet kemeri mutlaka takılmalıdır ve kemer mümkünse karnın altından geçirilmelidir. Uçak seyahatinde, koridor kısmı tercih edilmeli. Emniyet kemeri yine uçuş boyunca karnın altına gelecek şekilde takılı olmalıdır. Arada kalkıp yürüyüş yapmak bol sıvı tüketmek gerekir."Dr. Mimaroğlu, yolculuk sırasında anne adayının yanında neler bulundurması gerektiğini ise şöyle sıraladı:Rahat giysiler ve ayakkabılar giyilmelidir.Uygun, rahat bir seyahat yastığı bulundurulmalıdır.Tuvalet ihtiyacı mutlaka giderilmelidir.Ani kan şekeri düşmelerine karşı atıştırmalık yiyecek yanınızda olmalıdır. Bol sıvı tüketilmelidir.Emniyet kemeri takılmalı ve tüm güvenlik önlemleri alınmalıdır.Naylon hava almayan sıkı kıyafetler yerine pamuklu terletmeyen spor kıyafetler tercih edilmelidir. Isı değişimleri göz önüne alınarak bir hırka bulundurulmasında da fayda vardır.Ayaklarda şişlik oluşabileceği için spor ayakkabı ya da yaz aylarında seyahat ediyorsanız alçak topuklu sandaletler tercih edilebilir. Babet tarzı topuksuz ve yüksek topuklu ayakkabıların hamilelikte kullanımı uygun değildir.Tatil seçimi konusunda da bilgi veren Dr. Mimaroğlu, "Aşırı sıcak yerleri tercih etmemek gerekir. Fazla güneşe maruz kalınmamalıdır. Bebekler için uygun güneş kremi kullanılmalı ve gözlerini korumak bir şapka veya güneş gözlüğü takılmalı. Güneşe bağlı aşırı ısınma belirtilerine dikkat edilmeli. Bunlar huzursuzluk, vücut ısısında artış, ciltte renk değişikliği, mide bulantısı ve kusmadır. Güneş çarpması ve sıvı kaybı şüphesinde mutlaka en yakın hastaneye gidilmelidir. Bebekler vücut ısılarını çok iyi düzenleyemezler. Bu, yaklaşık ilk 3 ayda suya girmeye hazır olmamalarının bir başka nedenidir. Bebeklerin havuzdan enfeksiyona yakalanma riski daha yüksektir çünkü bağışıklık sistemleri henüz çok iyi gelişmediği için havuzlardaki bakteriler ve kimyasallar bebeklere zarar verebilir" dedi.En fazla 3 saate kadar yolculuklar hamileler için güvenilir. 3 saatten uzun sürecek yolculuklarda ek tedbirler gerektiğine dikkat çeken Dr. Mimaroğlu, şöyle dedi: "Hekim kontrolünde anne adayı uygun varis çorapları giymeli ya da kan pıhtılaşmasını önleyecek ilaçlar yolculuk öncesi alınmalıdır. Aracın arka koltuğuna oturulsa da emniyet kemeri takılmalı. Emniyet kemerinin alt şeridi ile vücut arasında küçük bir yastık bulundurulmalıdır. Hamileler için yapılmış özel emniyet kemerleri de kullanılabilir."Dr. Mimaroğlu, prematüre ya da herhangi bir sağlık problemi olmadığı sürece doğumdan 48 saat sonra uçakla ilk seyahatin gerçekleştirilmesinin mümkün olacağını söyleyerek, " Ancak çoğu havayolu firması 2-7 günlük bebeklere 'Uçakla yolculuk yapmasında herhangi bir sağlık sakıncası bulunmamaktadır' ibaresi bulunan doktor onaylı bir rapor ile uçuş izni vermektedir" diye konuştu.