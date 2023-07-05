Deniz, kum, güneş ya cildiniz!

"Yaz aylarında cildinizi uygun bakım ve etkili anti-aging tedavilerden mahrum bırakmayın. Tatile gitmeden özellikle nem maskesi etkili cilt bakımları, derin olmayan lekeler için tedaviler ve anti-aging cilt bakımları yapılabilir" diyen İstanbul Şafak Hastanesi Dermatoloji Kliniği Uzmanı Dr. Marziyeh Javadpour, şunları söyledi: "Güneş nedeniyle çizgiler, kırışıklıklar derinleşir. Cilt bakımı dışında kuruluk için de krem kullanılmalıdır. Cildi nemlendirmek için yapılabilecek cilt bakımı uygulamaları arasında mezolifting ya da mezoterapi yer alır. Bu uygulamalarda hyalüronik asit içeren özellikle cilde yüksek oranda nem kazandıran bir madde bulunur ve çok ince iğnelerle cildin yüz, dekolte ve güneş gören yerlerine enjekte edilir. Bu da cildin uzun süre nem kazanmasını sağlar ve cilt bakımına katkıda bulunur. Böylece güneş hasarına karşı cilt korunmuş olur. Sağlıklı cilt bakımı için bu uygulamanın 2-3 seans olarak ortalama 2 haftada bir şeklinde uygulanması gerekir.""Yaz aylarında tüm hastalarımı botoks enjeksiyonlarını ihmal etmemeleri konuşunda uyarıyorum" diyen Uzm. Dr. Javadpour, şöyle devam etti: "Güneş ışınlarının en güçlü olduğu zamanlarda doğal olarak gözlerinizi daha çok kısar, kaşlarınızı çatar, alnınızı daha çok kırıştırırsınız. Tüm bu mimikler istem dışı bir şekilde gerçekleştiği için bunları kontrol etmek imkansızdır. Çizgi ve kırışıklıkları önlemede etkisi bilinen botoks enjeksiyonlarına yazın başlamak ya da zaten düzenli olarak yaptırıyorsanız randevunuzu kaçırmamanızı öneriyorum."YAZINcilt yüzeyine hasar veren işlemlerden kaçınılması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Javadpour, "Ciltteki akne izlerinin, yaşa bağlı ince çizgiler ile lekelerin azaltılması ve daha canlı bir görünüm elde edilmesi amacıyla yapılan kimyasal veya mekanik peeling'in (cilt soyma), ciltte kalıcı lekelere, tahrişe ve alerjiye neden olabileceği için yaz aylarında yapılmaması gerekir" diye konuştu.Uzm. Dr. Javadpour, cilt bakımı için yaz aylarında gözenekleri tıkayacak yağlı ürünler kullanılmaması gerektiğini de belirterek, "Kışın nemlendirici olarak sürülen pek çok yüz ve vücut ürünü, yaz mevsiminde su bazlı ürünlerle değiştirilmeli. Parfümlü ürünler güneş lekesine yol açabileceği için bakım ürünleri renksiz ve kokusuz olmalı. Yazın cilt bakımı için tonik, kurutucu sabun ve maske kullanırken aşırı yağlı olmayan, su bazlı ürünler tercih edilmeli" dedi."CİLDİNİZİN elastikiyeti, canlılığı ve parlaklığı güneş, havuz ve sıcak havadan etkilenmektedir" diyen Uzm. Dr. Javadpour, şunları söyledi: "Yaz mevsiminde deri yüzeyine hasar vermeyen ve bu hasarların önüne geçebilen dört mevsim yapılabilen işlemlerin başında BBL uygulaması ve karbon peeling gelir."