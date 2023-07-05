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Giriş Tarihi: 5.7.2023

Göze iyi gelen 12 yiyecek

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Göze iyi gelen 12 yiyecek
Genetık hastalıklar ve son yıllarda ekran başında geçirilen sürenin artması göz hastalıklarının ardındaki en önemli sebeplerin başında geliyor. Göz sağlığını korumak için dikkat edilmesi gereken adımlardan biri de beslenme. Brokoli, somon, havuç, çekirdek, kivi, ıspanak, yumurta, badem, yoğurt, portakal, çilek ve istiridye içeriğindeki besinler sayesinde göz sağlığına iyi geliyor. İndol-3-karbinol, omega- 3 yağ asitleri, A ve E vitaminleri bakımından zengin olan bu besinler hem hastalıklara karşı koruyor hem de hastalıkların iyileşmesi konusunda yardımcı oluyor.
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Göze iyi gelen 12 yiyecek
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