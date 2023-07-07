Tazmanya Canavarlarını tehdit eden kansere karşı uluslararası proje

Tazmanya Canavarları oldukça agresif canlılar olarak biliniyor. Dolayısıyla yüzlerindeki yaraların, kanser nedeniyle mi doğal nedenlerle mi meydana geldiğini belirlemek hayati önem taşıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Fatih Veysel Nurçin, Dr. Niyazi Şentürk ve Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Elbrus Imanov'un hazırladığı yapay zeka destekli algoritma, kamera görüntüleri üzerinden cilt kanserine yakalanan Tazmanya Canavarlarını tespit edebiliyor.

Son yıllarda Tazmanya Canavarlarında sık görülen endemik bir kanser çeşidi, doğal yaşamı Tazmanya ile sınırlı olan bu canlıların yaşamlarını tehdit ediyor. "Şeytan yüz tümörü hastalığı (DFTD)" olarak adlandırılan bu kanser, Tazmanya Canavarlarının yüz, ağız ve boyun bölgelerinde görülüyor ve canavarların birbirlerini ısırması ile kolayca yayılıyor. 1996'da ilk kez saptanan bu hastalık, Tazmanya Canavarlarının yaklaşık altı ay içerisinde ölmesine neden olabiliyor.

Proje araştırmacılarından Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Fatih Veysel Nurçin, bir ilke imza atarak hazırladıkları yapay zeka destekli projenin, kanserli Tazmanya Canavarlarınının hızlı bir şekilde tespit ederken diğer yandan bu hastalığın, vahşi doğada nasıl yayıldığının anlaşılmasına da büyük bir katkı sunacağını vurguluyor.

YDÜ araştırmacılarının, yapay zeka destekli kameralarla izlenen Tazmanya Canavarlarında kanseri saptayabilen çalışması, Avustralya ve Yeni Zelanda'da da büyük ses getirdi. Avustralya ve Yeni Zelanda'nın önemli bilimsel yayınlarından Scimex'te yayımlanan çalışma bölgelerde yaşayan bilim insanları tarafından da büyük ilgi gördü. Çalışma aynı zamanda yine bilim haberleriyle ön plana çıkan Cosmos Magazine'de de yayımlandı.