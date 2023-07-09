Cildiniz yaza hazır mı?

Özel Ataköy Hastanesi Dermatoloji Kliniği Uzm. Dr. Elona Tula, yazın sıcak hava, güneş ışınlarının dikey açılarla yeryüzüne ulaşması, günlerin de uzun olması nedeniyle dermatolojik rahatsızlıklarda artış yaşandığına dikkat çekti. Uzm. Dr. Tula, "Deri, bedenimizi dış etkenlere karşı koruyan, siper görevi gösterirken, dışarıdan gelecek olumsuzluklardan da etkilenmeye açık bir organımızdır" diye konuştu.Yaz döneminde cilt kuruluğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Tula, "Güneş ve deniz suyu gibi etkenler cildin kurumasına ve buna bağlı olarak kaşıntı, kızarıklık, deri döküntülerinin oluşumu gibi sorunlara yol açabilir. Bunlardan korunabilmek adına düzenli olarak nemlendirici kullanmak gerekir. Yaz aylarında güneşin, sıcağın, denizin ve açık havada geçirilen sürenin artmasının etkisiyle cilt çok fazla su kaybediyor. Bu nedenle, özellikle yaz döneminde ve sonrasında cildin nem dengesini korumak önemlidir" dedi.Yaz aylarında cilt tipine uygun bir cilt bakımı yapılması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Tula şöyle konuştu, "Özellikle yağlanma eğilimli, yağlı veya sivilceli ciltlerde, uygun ürün ile günlük cilt temizliği yapılmalı. Tonik ve maske kullanımları ile cildin yağ dengesi sağlanmalıdır. Bu kişilerin makyaj yapmaktan kaçınması, özellikle yoğun kapatıcı, fondöten, pudra, renkli nemlendiriciler ve BB krem olarak adlandırılan ürünlerden uzak durması gerekmektedir. Bu tür ürünler gözenekleri tıkayarak, siyah nokta, yağ butoncukları ve sivilcelere neden olabilmektedir. Günlük kullanım için mümkün olduğunca yağsız içerikli nemlendirici ve güneş koruyucu ürünler tercih edilmelidir."Yazın sıcaklar ve nem arttığı için bazı alışkanlıkların da değiştirilmesi gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Tula "Örneğin kullanılan bakım ürünleri, nemlendirici, antiaging kremleri veya güneş koruyucularda su bazlı, sprey veya serum formuna geçebilirsiniz. Yine terleme artacağı için kullanılan bakım ürünlerinin arasına çay ağacı yağlı yıkama jelleri eklenmesi mantar ve bakteriyi önler. Çinkolu kremler ise sürtünme, terleme veya pişik oluşumunu engeller.Sıcak olduğu için bir de sık banyo yapılmasını tavsiye ederim" dedi.Yine hem güneş hem deniz ve havuz suyunun etkisi ile saçlarda kuruluk, matlaşma ve saç uçlarında kırılmalar oluşabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Tula, "Bu nedenle deniz veya havuzda geçirilen süre kısa tutulmalı, çıktıktan sonra mutlaka duş alınmalı, dermatolog tarafından önerilen nemlendirici etkili şampuanlar, saç bakım maskeleri ve güneş koruyucu krem (UV koruyuculu) ile saç spreyleri kullanılmalı" dedi.