Güneş yanıklarına dikkat!

Günümüzde sıklıkla kullanılan "Sağlıklı Bronzlaşma" kavramının gerçekliğinin olmadığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, bronzlaşmanın, estetik açıdan tercih edilse de gerçekte derinin hasar görmesi sonucu oluşan kendini koruma mekanizması olduğunu belirtti.

Güneş yanıkları tedavisinde yatak istirahati, ağızdan bol sıvı desteği, soğuk uygulama ile renksiz ve parfümsüz bir nemlendirici kullanılması gerektiğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Mullaaziz, yanığın şiddetine bağlı olarak, kızarıklık ve ağrıyı azaltan krem ve hapların da önerildiğini açıkladı.

Güneş hasarının kısa vadede güneş yanıklarına neden olduğunun altını çizen, Yrd. Doç. Dr. Mullaaziz, "Güneş hasarı ağırlıklı olarak 20 yaşından önceki dönemde oluşmakta ve çocukluk çağındaki şiddetli güneş yanığı öyküsünün deri kanseri gelişimine yol açmaktadır. Çocuklar kesinlikle güneşten korunmalıdır. Bebeklerin ilk 6 aylık dönemde mümkünse güneşten uzak tutulması gerekir. 6 aydan sonra 20 dakikadan uzun süreli güneş maruziyeti olacaksa kimyasal içermeyen güneş koruyucu ürün kullanılmalıdır" dedi.

Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, güneş yanıklarından korunmak için şu önerilerde bulundu:

Saat 10:00 ile 17:00 saatleri arasında dışarıda bulunmayın.

Dışarıya çıkılması gerektiğinde geniş çeperli şapka, güneş gözlüğü, güneş koruyucu ürün kullanın.

Güneş altında iken 4 saat, deniz kenarında iken 2 saat aralıklarla güneş koruyucu krem kullanın.

Gölgede veya havuz-deniz içerisinde iken de güneş yanıkları oluşabileceğinden koruyucu önlemlere dikkat edin.

Özellikle çocukların ve beyaz tenli kişilerin, güneş altında iken açık renkli ve kollu kıyafetler tercih etmelerine özen gösterin.