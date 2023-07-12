6 aydır teşhis konulamayan hastalığının uyuz olduğu ortaya çıkan hasta tedavi edildi



'BUNUN AYIRT EDİLMESİ ÇOK ZOR'

Etlik Şehir Hastanesi Dermatoloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Selda Pelin Kartal ise hastanın gerçekten egzamaya benzer bir tabloyla geldiğini söyleyerek, "Ve hakikaten bunun ayırt edilmesi de zor. Burada biz yoğun bir şekilde hasta baktığımız için ve geçmişteki tecrübelerimizden de son dönemde uyuz şikayeti yaşayan hastaların şikayetlerinin oldukça değişken olduğunu ve değişmeye başladığını fark ettik. Yani hemen tanınıp tedavi edilmediği takdirde böyle farklı şikayetlerde hastalarımız olabiliyor. Hastamız geldiğinde gereken tetkikleri yaptık. Çünkü gerçekten de egzama tedavisine cevap vermeyen bir hastalıktı. Ama hasta uyuz çıktı. Bu tür alerji ya da egzama sanılarak tedavi edildiğinde verilecek bazı ilaçlar ya da kişinin kendisinin eczaneden ya da herhangi bir aktardan alabileceği bazı sürme ya da içme ilaçlar iyice tabloyu değiştirebiliyor. Burada önemli olan bundan şüphe duyup bunun araştırmasına gidilmesi. Biz hastamızdan biyopsi aldık ve bu durumu bu şekilde ortaya çıkardık" dedi.