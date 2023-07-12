Aşırı sıcaklar kalp sağlığını tehdit ediyor!

Kalp hastalıkları ya da hipertansiyon için kullanılan ilaçlara karşı sıcak havalarda temkinli yaklaşılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Koçum, "Bazı ilaçlar idrar söktürücü özellikleri yüzünden aşırı su kaybına neden olurken bazen de vücudun sıcaklığını düşürmek için damarların genişlemesi, aynı zamanda tansiyon düşüklüklerine de neden olabiliyor. Dolayısıyla normalde kullandıkları ilaçlar fazla gelebiliyor" diyerek hastaların gerekirse ilaçlarının yeniden düzenlenmesi için doktorlarına danışmalarını önerdi.

Prof. Dr. Koçum, aşırı sıcaklarda yeterli miktarda su içmenin önemine dikkat çekerek, "Bazen minerallerin de terleme yoluyla kaybedilmesi sonucunda metabolizmada sorunlar yaşanabiliyor. Böyle durumlarda kaybedilen maddelerin hızla yerine konulması gerektiğinden yeterli miktarda sıvı alımı büyük önem kazanıyor" diye konuştu.

Yeterli önlemler alındığı takdirde sıcak havalarda kalp sağlığını korumanın mümkün olduğunun altını çizen Prof. Dr. Halil Tolga Koçum, şu tavsiyelerde bulundu.

Bol su için. Su kaybı yaşamak risk anlamına gelir. Bu nedenle su içmek için susamayı beklemeyin. Aşırı miktarda kafein ve alkolden uzak durun. Açık renkli idrar çıkarmak yeterli sıvı aldığınızın en iyi göstergesidir.

Uygun giysiler seçin. Hafif ve açık renkli kıyafetleri, nefes alan pamuklu kumaşları tercih edin. Güneşten korunun. Güneşin en tepede olduğu 11:00 ila 16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmamaya gayret edin ve dinlenin. Dışarıya çıkacaksanız mutlaka şapka veya şemsiye kullanın.