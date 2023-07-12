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Giriş Tarihi: 12.7.2023

Kardiyo yapmak erkekte kanserden ölümü azaltıyor

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Kardiyo yapmak erkekte kanserden ölümü azaltıyor
İsveç'te yapılan bir araştırma, yeterince kardiyo egzersiz yapmanın, erkeklerin akciğer, prostat veya kolon kanserinden ölme riskinin daha düşük olmasıyla ilişkili olduğunu gösterdi. Hakemli bilimsel dergi JAMA Network Open'da 29 Haziran'da yayımlanan çalışmada 18 ile 75 yaş arasındaki 177 bin 709 İsveçli erkeğin yaklaşık 10 yıllık verileri incelendi. Bulgular, kalp ve damar sağlığının sadece kalp hastalıkları için değil aynı zamanda bazı kanser türlerini önlemek için de önem arz ettiğini gösteriyor.
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Kardiyo yapmak erkekte kanserden ölümü azaltıyor
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