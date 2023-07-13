Güneş kabusunuz olmasın

Özel Ataköy Hastanesi Dermatoloji Kliniği Uzm. Dr. Elona Tula, yaz sıcaklıklarında güneş ışınlarının cildimizde oluşturabileceği hastalıklara dikkat çekti.Uzm. Dr. Tula, güneş alerjisine karşı da uyararak, şunları söyledi: "Uzun kış döneminden çıkıp, açık alanlarda daha fazla vakit geçirmek insana kendini iyi hissettirse de bütün kış boyunca örtülü kalmış ve güneşi unutmuş olan derimiz hassas olabilir. Kontrolsüz güneş maruziyeti ile cilt yanıkları yanında güneş alerjisi gibi reaksiyonlar gelişebilir. Güneş alerjisi olan kişilerin, açık havaya çıkmadan önce güneş kremi kullanmaları gerekir. Güneş koruyucular, güneşin zararlı etkilerinden korunmayı sağlayan ürünlerdir. Bu ürünlerin temel içerik maddesi ultraviyole filtreleridir. Güneş koruyucular güneş ışınlarını emerek, yansıtarak veya dağıtarak deriye ulaşmasını engellerler. Krem, merhem, jel, losyon, sprey ve köpük gibi birçok formu vardır."Yeni geniş spektrumlu güneşten koruyucuların UVB filtresi yanında, UVA filtresi de içerdiklerine dikkat çeken Uzm. Dr. Tula, şöyle dedi: "Ultraviyole ışınların bir kısmı güneş koruyucuları geçip, deriye ulaşabildiklerinden, güneş koruyucu kullanarak uzun süre güneş altında kalınmamalıdır. Güneş kremi güneşe çıkmadan 20-25 dakika önce cilde sürülür ve 2-3 saatte bir yenilenmesi önerilmektedir. Güneş koruyucu seçerken temel amaç, koruyucunun SPF faktörünün 15 veya üzeri olması, UVA koruması içermesi, suya dayanıklı olmasıdır. Güneş alerjisindeki yaklaşım cildi güneş koruyucu sayesinde güneş ile kademeli olarak tanıştırmaktır. Tedavide şiddete göre kortizonlu kremler ve nemlendirici önerilebilir."Güneş yanıkları için de uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Tula, şunları söyledi: "Plaj dışında piknik gibi yerlerde de uzun süreli güneş altında kaldığımızda, güneş koruyucu sürülmezse yanık oluşur ve süreç güneş lekesiyle sonuçlanabilir. Güneş koruyucu seçimi yaparken günlük yaşamda daha keyifli, konforlu ürünler seçilebilir. Örneğin teni rahatsız etmeyen su bazlı, akışkan, renkli, tercihe göre fondöten şeklinde kompakt ürünler de tercih edilebilir. Ancak plajda daha kalıcı, suya girdiğimizde hemen akmayan, çocuk ve gebelerde de mineralli güneş koruyucular seçilebilir. Günlük yaşamda SPF15 faktör kremler yeterli iken plajda SPF 30 veya SPF 50 tercih etmekte fayda var. Ayrıca plajlarda sadece güneş koruyucu kremler yeterli gelmeyebilir. Mutlaka gözlük, geniş şapka ve ince koruyucu plaj giysileri de tercih etmeliyiz."Özellikle koyu ten rengine sahip olan kişilerin güneş lekesine yatkınlığının daha fazla olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Tula, "Güneş lekeleri, burun, yanaklar, kulaklar, boyun, sırt ve omuzlar gibi yerler başta olmak üzere vücudun birçok bölgesinde oluşabilir. Bu lekelerin oluşumundan korunabilmek için özellikle yaz aylarında her yaştan birey cildinin yapısı ve rengi ile uyumlu bir güneş koruyucu krem edinmeli ve bunu düzenli olarak kullanmalıdır. Oluşan lekelerin tedavisi ise dermatoloji uzmanı kontrolünde yaz bittikten sonra planlanmalıdır" dedi."UNUTMAYIN Kİkötü bir güneş yanığı, yaşamın ileri dönemlerinde cilt kanserine neden olabilir" diyen Uzm. Dr. Tula, şunları söyledi: "Bronz tenin daha sağlıklı ve güzel bir görüntüsü olduğu düşünülmesine rağmen aslında sağlıklı bronzlaşma diye bir şey yoktur. Bronzlaşmanın, derinin güneşe karşı gösterdiği savunmanın bir sonucu olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca daha hızlı ve kolay bronzlaşmak için yapılan kakao yağı, havuç yağı, bebek yağı gibi yanlış uygulamalar, derinin güneş hasarını daha da artırmaktadır. Güneş yanığı olduğunda bol bol nemlendirici, soğuk pansuman uygulanmalı. Gerektiğinde doktorunuza başvurmalısınız."