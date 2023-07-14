Erkeklerin korkulu rüyası hastalıklara ameliyatsız çözümler

Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Kılıçkesmez, erkeklerin korkulu rüyası hastalıklara ameliyatsız çözümleri anlattı. Prof. Dr. Kılıçkesmez, "Erkek ürolojik hastalıkları çok geniş bir yelpazeyi kapsamakta olup, ilaçla tedavi, minimal invazif tedaviler ve ameliyatlarla hastalar sağlıklarına kavuşturulmaktadır. Erkeklerin korkulu rüyası olan bazı hastalıkların ameliyatsız tedavileriyle ilgili gelişmeler gün geçtikçe daha bilinir ve tercih edilir duruma gelmektedir. Bu yöntemler girişimsel radyologlarca anjiyo ünitesinde, uyanık olarak damar yaklaşımı ile uygulanan yöntemlerdir" dedi.Prof. Dr. Kılıçkesmez, prostat büyümelerine bağlı idrar yapma zorluğu, kısırlık sebebi olan varikosel ve sertleşme sorununun ameliyatsız bir şekilde tedavi edilebilen hastalıklar arasında olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti: "Prostat büyümesi genellikle ilerleyen yaşlarda ortaya çıkar ve belirtileri arasında sık idrara çıkma, idrar yaparken zorlanma, zayıf idrar akışı ve idrarda damla damla devam etme gibi sorunlar yer alabilir. Bu semptomlar hastanın yaşam kalitesini ileri derecede kısıtlayan faktörlerdir. Hastalar tedavi olmaktan, erektil disfonksiyon, idrar tutamama gibi komplikasyonlar nedeniyle çekinmektedirler."Prostatik arter embolizasyonunun ülkemizde en az 10 yıldır uygulanan, etkinliği kanıtlanmış bir yöntem olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıçkesmez "Bu işlem anjiyo ile prostat damarlarının tıkanması ve bezin küçültülmesi işlemidir. Ameliyatlardaki klasik komplikasyonlar bu yöntemde yoktur. Ancak ön şart olarak prostat kanseri olmamalı ve prostat normalden büyük olmalıdır (en az 40 gr). Bu şekilde 4 saatte anestezisiz işlem ile hasta taburcu edilir ve pozitif etkiler 2-3 haftada görülür. Bir, iki ay içinde de prostat ilaçları kesilir. Doğru seçilen hasta grubunda başarı yüzde 90'lar civarındadır" diye konuştu.Erkeklerin doktora gitmeğe en çok çekindiği hastalığın sertleşme sorunu olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıçkesmez, şöyle dedi: "Daha çok ileri yaşlarda görülmesine rağmen genç popülasyonda da rastlanmaktadır. Hayat kalitesini düşürmekte, depresyona yol açmaktadır. Psikojenik, hormonal ve damarsal patolojiler en sık altta yatan nedenlerdir. Hormonal bir eksiklik veya nörolojik bir rahatsızlık yoksa, sebep çoğunlukla damarsaldır. Damarsal sebepler de atardamar yetersizliği ve toplardamar kaçakları olarak sınıflandırılabilir. Erkek genital organını bir tüpe benzetirsek atardamar yetersizliğinde gelen kan miktarı az, toplardamar yetersizliğinde de kan tutucu kapaklar bozuk olduğundan yeterli doluluk sağlanamaz. Penil doppler yapılarak hangi damar tutulumu olduğu rahatlıkla tespit edilebilir."ProfDr. Kılıçkesmez, atardamar tutulumunun daha çok orta-ileri yaşta diabetik, sigara kullanan, kan yağları yüksek olan, damar sertliği bulunan hastalarda görüldüğüne dikkat çekerek, şunları söyledi: "Bu grupta anjiyo ile kasık damarından girerek olası tıkalı damarlar araştırılır ve balon-stent yardımı ile açılabilir. Tabii hastanın beslenmesi düzenlenmeli ve zararlı alışkanlıklar terk edilmelidir. Hastalığın ağırlığına göre başarı şansı yüzde 50-70 civarındadır. Toplardamar kaçakları ise erken yaşlardan itibaren görülür ve sertleşme yeterince süre sağlanamaz ya da hiç gerçekleşmez. Burada da erkek genital organınındaki kanı boşaltan toplardamarlardan hasarlı olanlar yapıştırıcı ya da koillerle kapatılır. Başarı oranı yüzde 70 civarında. İşlem 1 saat kadar sürer, uyanık yapılır ve aynı gün taburcu olunur.""VARIKOSEL, özellikle sol testiste daha sık rastlanan, bazen sol testisin üst kısmında gözle görülen toplayıcı damar genişlemeleridir" diyen Kılıçkesmez, şunları söyledi: "Bu durum kan birikimine bağlı ısı artışına ve testisin, sperm üretme kapasitesinde ve üretilen spermlerin kalite, morfoloji ve hareketliliğinde kısırlığa yol açacak düzeyde bozulmalara yol açar. Hastalar sıklıkla kasık ağrıları ile doktora başvurabilirler. Bu hastalıktaki güncel tedavi yine anjiyo ile 30 dakikada tamamlanan toplardamar kapatma işlemidir. Başarı oranı yüzde 100'e yakındır. Tecrübeli girişimsel radyologlarca yapıldığında nüks etme ihtimali yoktur. Çünkü karın içindeki gizli damarlarda kapatılır. Bu işlem sonrası birçok hasta ağrısından kurtulmakta ve çocuk sahibi olabilmektedir."