Güneşe çıplak gözle bakmayın

Yaz mevsiminde özellikle güneş ışınlarının göz sağlığına zararlı etkileri açısından dikkatli olmak gerekiyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Sezer Hacıağaoğlu, dikkat edilmesi gereken başlıca hatalı alışkanlıklarımızı şöyle sıraladı:Güneşe doğrudan bakmak; gözün neredeyse tüm tabakalarını olumsuz etkileyen UV-A ve UVB'ye maruziyeti arttırmaktadır. Bu durum gözün ön saydam tabakası olan korneada yanıklar oluşturabilmekte, konjonktivada halk arasında kuş kanadı denilen pterjiyum hastalığına neden olabilmekte, katarakt gelişimini hızlandırmakta ve gözün ağ tabakası retinada da; kalıcı değişikliklere neden olup görme kaybına yol açabilmektedir.Güneşin yer yüzüne en dik geldiği saatler olan 10:00 ile 15:00 arasında yalnızca cildimiz değil, gözlerimiz de bu durumdan olumsuz etkilenebilmektedir. Ayrıca hava sıcaklığının ve dolayısıyla buharlaşmanın arttığı saatlerde gözyaşımız çok daha hızlı buharlaşmakta, buna bağlı gözlerde yanma, batma, kızarıklık gibi göz kuruluğu şikayetleri görülebilmektedir. Bu saatlerde dışarı çıkmak zorunda olanlar mutlaka koruyucu şapkalar ve güneş gözlüğü takmalı. Dışarıda olunan süreyi mümkün olduğunca kısa tutmalıdır. Eğer daha önce teşhis edilen bir göz kuruluğu hastalığınız var ise koruyucu içermeyen suni gözyaşı damlaları daha sık damlatılmalıdır.Güneş gözlüklerinin camları mutlaka tam UV korumalı olmalıdır. Tam UV koruması; güneş gözlüğü camlarının hem UVA, hem de UVB'ye karşı en az yüzde 99 blokaj sağlaması anlamına gelmektedir. Güneş gözlüklerinin ışığı bloke etme gücü UV200, UV400 ve UV600 gibi sertifika üzerindeki ibarelerle anlaşılabilir. Özellikle deniz kenarında minimum UV400 korumalı güneş gözlükleri kullanılmalıdır. Eğer UV koruması olmayan bir güneş gözlüğü seçimi yaptıysak koyu cam rengi nedeniyle gözümüz daha karanlık bir ortama girdiğini düşünerek refleks olarak göz bebeklerini büyütecektir. Bu da daha fazla ultraviyole ışığın gözlere girmesine neden olacaktır. Bu nedenle UV koruma sertifikasına sahip güneş gözlükleri tercih edilmelidir.Havuza ve denize kontakt lenslerle girmek sulardan gözümüze bulaşabilecek enfeksiyon riskini arttırmaktadır. Havuz sularının dezenfeksiyonunda kullanılan kimyasal maddeler ise hem kontakt lensin yapısını bozmakta, hem de kimyasallara bağlı göz iltihaplanmasına neden olabilmektedir. Bu konuda ısrarcı davranan hastalarımıza aylık lensler yerine günlük, kullan-at lensler tercih etmelerini öneriyoruz. Hastalarımıza ayrıca suya girerken gözlerin suyla olan temasını azaltmak için yüzme gözlükleri takmalarını tavsiye ediyoruz.Özellikle göz kuruluğu teşhisikonulan vetedavi altında olanhastalarımız; yazdöneminde artanbuharlaşma nedeniylegözyaşı damlalarınakesinlikleara vermemelidir.Mevcut tedavilerinerağmen şikayetlerindeartış olmasıhalinde mutlakabir göz hastalıklarıuzmanına başvurmalarıgerekir.