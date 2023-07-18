Dr. Turgut’tan kronik hastalara sıcak hava uyarısı

Sıcakların önümüzdeki günlerde sıcaklığın artacağını ve vatandaşların sıcak çarpmalarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirten Turgut, güneşe çıkmak zorunda kalanların muhakkak şapka ve gözlük takmalarını tavsiye etti.

Artan sıcaklarda özellikle yaşlı ve kronik hastalığı olanların dikkat etmesi gerektiğini belirten Turgut, "Yaz mevsiminin gelmesiyle beraber tabi ülkemizde ve bölgemizde sıcaklıklar artmakta, bu da insan sağlığını önemli ölçüde etkilemektedir. Burada sıkıntılı grup tabi özellikle yaşlı hastalarımız özellikle kronik rahatsızlığı olanlar. Bunların bu sıcak mevsimde dikkat etmesi gereken durumlar var. Mümkün olduğu kadar sıcak saatlerde dışarı çıkmalarını önermiyoruz. Çıkmak zorunda kalırlarsa bile güneş gözlüğü ve şapka takmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü kronik hastalarımızın kullandığı ilaçlar hastalıkların sıcakta bunun iki kat daha fazla etkileyerek sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Sıcaklar tabi ki Metrolojiden alınan bilgilerde daha da artacağı yönünde, bölgemiz karasal iklimin hakim olduğu bir yer. Bundan dolayı bütün vatandaşlarımızı sıcak çarpmalarına karşı dikkat etmeleri gerekiyor." dedi.

"Minarel yoğunluğu yüksek olan tuz yoğunluğu olan sıvılar almasını tavsiye ediyoruz"

Güneş çarpması veya sıcaklıktan etkilenen kişilere yönelik yapılacak ilk yardım hakkında da bilgiler veren Turgut, "Sıcakla ilişkili hastalık deyince tabi çarpması gelmesin. Sıcak bitkinliği, sıcak ödemi, sıcak krampları gibi klinik durumlarda önem arz etmektedir. Böyle bir durumda sıcak çarpmasından şüphelendiğimiz, sıcakla ilişkili hastalıktan şüphelendiğiniz ilk yardım olarak neler uygulamamız gerekiyor derseniz bunların mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde serin bir gölgelik alana alınması gerekiyor. Ondan sonrası eğer bilinci açıksa ağızdan sıvı almasını sağlamamız gerekiyor. Burada önerdiğimiz saf su değil içerisinde minarel yoğunluğu yüksek olan tuz yoğunluğu olan sıvılar almasını tavsiye ediyoruz. Ne önerebiliriz ayran önerilebilir, soda önerilebilir bunu almasını temin etmemiz gerekiyor. Bilinci kapalı hasta sıcak çarpması durumunda ne yapılması gerekiyor ona muhakkak 112'yi çağırmamız damar yoluna sıvı verilmesini temin etmemiz gerekiyor."