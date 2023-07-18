Dünya kavruluyor: Güneş çarpmasına dikkat

Sadece Türkiye değil dünyanın dört bir yanı sıcaktan kavruluyor. Vatandaşları önlem almaya çağıran Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Sebahat Genç, "İklim değişikliği ile birlikte bu aşırı sıcak olayları, dünya çapında yaz mevsimlerinin kalıcı bir özelliği haline gelmekte ve çok sayıda ölüme neden olmaktadır. Genellikle insanların hayatlarını rahat bir biçimde sürdürebildikleri hava sıcaklığı 17°C ile 31°C arasıdır. Doğal olarak bu değerlerin altında ve üstünde belirli bir tolerans sınırı vardır. Ancak bu tolerans sınır değerlerinin dışındaki sıcaklık değerlerinin, insan sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkileri olmaktadır" dedi.Prof. Dr. Genç, güneş çarpması olarak da bilinen sıcak çarpmasının uzun süre yüksek sıcaklıklara maruz kalınması ve vücudun aşırı miktarda ısınmasıyla ortaya çıkan bir durum olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: "Yaşlılar, kadınlara nazaran erkekler, bebekler ve 5 yaş altı çocuklar, kalp damar hastalıkları, parkinson, demans, obezite, diyabet, astım, bronşektazi veya KOAH, ishal, kistik fibrozis, skleroderma gibi hastalığı olanlar, yatağa bağımlı hastalar ve daha önce sıcak çarpması geçirmiş olanlar, hipertansiyon ilaçları, idrar söktürücüler, depresyon ve psikoz ilaçları kullananlar risk altındadır." Prof. Dr. Genç, vücudun normal sıcaklığını dengede tutamaz duruma geldiğinde de güneş çarpmasının belirtilerinin kendini göstermeye başladığını söyleyerek, güneş çarpmasının belirtilerini şöyle sıraladı: "Vücut sıcaklığı hızlı bir şekilde 40 derece ve üzerine çıkar. Terleme bozulur. Cilt sıcak ve kuru olur, önce kızarıp daha sonra soluk ve morumsu bir renk alır. Normalden daha hızlı soluk alıp verme, nabzın normalden hızlı atması, bulantı, kusma, baş ağrısı görülür."TORAKS Derneği'nden Öğretim üyesi Dr. Sabri Serhan Olcay, özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması konusunda uyararak, şu tavsiyelerde bulundu: "Sıcak dalgası olduğu günlerde mümkünse evlerin içinin serin tutulması, tüm pencereler, panjurlar, gece ve sabahın erken saatlerinde, dış sıcaklığın daha düşük olduğu zamanlarda eğer güvenliyse açılmalı. Yapay aydınlatmaları ve elektrikli cihazları kapatın. Gölgede kalın, geniş kenarlı şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu faktörü yüksek güneş kremi kullanın. Bol su için ve sağlıklı sıvılar tüketin. Ağır yemeklerden uzak durun, şeker, alkol ve kafein içeren içecekler tüketmeyin. Doğal malzemeden yapılmış hafif, bol ve açık renk kıyafetleri tercih edin. Akciğer rahatsızlığı olanlar varsa egzersizin faydalı olacağı, hava, polen ve kirlilik tahminlerini güvenilir bir kaynaktan takip edilmesi ve toplu taşımada klima kullanılması gibi hususlar önemlidir. "DR. Olcay, aşırı sıcakların isilik, sıcak ödemi, yaşamsal organ hasarı, olumsuz gebelik süreçleri ve ölüm gibi istenmeyen sonuçlara neden olabileceğini belirtti.Olcay ayrıca, sıcak çarpması meydana geldiğinde neler yapılması gerektiğini ise şöyle sıraladı: "Koltuk altları, kasıklar, dirsek içlerine ıslak bezle kompres yapın. Hastanın vücut ısısı ve ortam sıcaklığının düşürülmesi önemli. Ateşi düşürmek gerekir. Ve en yakın hastaneye hastanın ulaştırılması gerekir."Açık havada çalışan tarım, inşaat, temizlik, ulaşım, posta, peyzaj işçileri, trafik polisleri, askerler ve sporcuların da risk altında olduğunu belirterek "Her sağlıklı kişi günde 1,5-2 litre su içmelidir. Terle yitirilen su ve elektrolitler buna eklenmelidir. Ayrıca alkol ve narkotik madde kullanımı, aşırı sıcaklar sırasında artan ölüm oranıyla ilişkilidir" diye konuştu.