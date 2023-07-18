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Giriş Tarihi: 18.7.2023

Yaralara karşı bal ve sirke mucizesi

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Yaralara karşı bal ve sirke mucizesi
İngiltere'deki Warwick Üniversitesi'nden araştırmacılar, bal ve sirke karışımının inatçı yara enfeksiyonlarının tedavisi için umut vaat ettiğini açıkladı. Bilim insanları, oksimel olarak bilinen bal ve sirke karışımlarının etkisini araştırdı. Laboratuvarda bakteriyel bir biyofilm üzerinde bir dizi test yapıldı. Uzmanlar, farklı sirkeleri ve ayrıca sirkede bulunan saf asetik asidi kendileri uyguladı. Daha sonra tıbbi kullanıma uygun bir balla birlikte asetik asit kullandılar. Ayrıca, bazı doğal sirkelerin, eşdeğer dozda saf asetik asitten daha fazla bakteri öldürme yeteneğine sahip olduğu tespit edildi.
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Yaralara karşı bal ve sirke mucizesi
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