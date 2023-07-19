Havuzdaki enfeksiyon tehlikesi

Yazın sıcaktan bunalan kendini ya denize ya havuza atıyor. Ancak, havuz ve denizde bakteri, virüs ve parazitlerin oluşturduğu kirlilik hastalıklara davetiye çıkarabiliyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Dilek Leyla Mamçu, havuz suyundan enfeksiyon bulaşmasının en önemli nedeninin havuzu kullanan kişilerden kaynaklanan organik kirlenme olduğunu belirtti.Uzm. Dr. Mamçu, havuz ve denizden bulaşabilecek enfeksiyonları şöyle anlattı: "Özellikle ortak kullanım alanı olan havuzlarda birçok bakteri, virüs ve parazit kirlilik yaratır. E.coli, Cryptosporidium, Giardia, Shigella gibi suya karışan mikroplar, suyun yutulması ile bireylerde ishale neden olur. A tipi bulaşıcı sarılık (Hepatit A) hastalığı da hasta insanların temas ettiği suların, ağızdan veya burundan girmesi ya da yutulması ile bulaşabilir. Irmaklar ve denizler de benzer şekilde kirlenebilir. Bu suların içilmesi ya da vücuda temas etmesiyle ishal, solunum sistemi enfeksiyonları, kulak, göz ve cilt enfeksiyonları oluşabilir."Mantarların klorlu ortamlarda ölmeyen ve denizde yok olmayan organizmalar olduğuna da dikkat çeken Mamçu, "Uygun bir ortam buldukları takdirde, vücudun çeşitli bölgelerine yerleşebilir ve yaşamlarını sürdürebilirler. Klorda da bölünebildiklerinden, havuzdan bulaşmaları kolaydır. Bu aylarda sık görülen mantar hastalığı, genelde çeşitli pomatlarla tedavi edilebildiği için pek önemsenmez. Oysa önlemi alınmadığı takdirde kişiye büyük ölçüde rahatsızlık verebilmektedir. Ayrıca havuzlardaki klor, kimyasal konjonktivit dediğimiz göz enfeksiyonuna da neden olur" dedi.Sağlık Bakanlığı tarafından açık ve kapalı havuzlarda, aqua parklarda, termal havuzlarda ve bunun gibi benzer yapılarda, yüzme havuzlarının tabi olacağı sağlık esasları belirlendiğini hatırlatan Uzm. Dr. Mamçu, şunları söyledi: "Havuz suyundan numune alma işi Halk Sağlığı Müdürlüğü veya numune alma konusunda akredite olmuş ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş kamu kurum veya kuruluşları ile özel laboratuvarlar tarafından yapılır. Havuz suları hem fiziksel hem kimyasal analize tabi tutularak raporlanır ve ilgili mevzuata uygun bulunanların faaliyetine izin verilir. Turistik tesislerdeki havuzların kontrolleri Turizm Bakanlığı'nın denetim yetkisinde olup, periyodik bakım ve havuz suyu analiz raporlarının istendiğinde gösterilmesi gerekir."Çocuk havuzlarında enfeksiyon riskinin daha fazla olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Mamçu, "Çocukların dışkı ve idrar kontrollerinin daha az olması, oyun esnasında su yutma olasılıklarının daha fazla olması bunda en önemli etkendir. Özellikle yeterince temizlenmeyen ve temiz su sirkülasyonunun düzenli yapılmadığı havuzlardan enfeksiyonlar bulaşabilmektedir" dedi.UZM. Dr. Mamçu, havuzdan bulaşabilecek enfeksiyonlara karşı alınacak önlemleri ise şöyle sıraladı:Temizlik ve hijyen açısından havuza girmeden önce duş alınmalı.Tuvalet kullanımı olduysa eller mutlaka sabunlu su ile yıkanmalı.Herhangi bir hastalık belirtisi ya da bulaşıcı enfeksiyonu olan kişiler, ortak havuzları kullanmamalı.Kişiler yüzme gözlükleri ile suya girerek gözlerinin suyla olan temasını engellemeli.Mümkün olduğunca su yutmaktan kaçınılmalı.Havuzdan çıktıktan sonra temiz su ile duş alınmalı ya da ağız temiz suyla çalkalanarak gözler de yine temiz suyla yıkanmalı.Açık yarası olan kişiler, bu yaranın su geçirmez bandaj ile kapatılması sonrasında havuza girmeli.Ateş, bulantı, kusma, ishal, gözlerde kızarıklık, genital bölgede yara, kaşıntı gibi durumlarda bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı.