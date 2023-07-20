Dt. Bahadır Baran: Hamilelikte ağız sağlığına dikkat edilmeli

Hamilelik döneminde diş ve dişetlerindeki değişimlerine dikkat çeken Dt. Bahadır Baran, "Hamilelik gingivitisi olarak bilinen dişetlerinde büyük şişlikler ve kızarıklıklar oluşabilir. Nefes kokusu ya da ağzınızda sürekli kötü bir tat mevcut olur. Şişkin dişetleri, yiyecek artıkları ve bakteri birikimleri için iyi bir ortam oluşturarak dişlerin çürümesine sebep olabilir. Bu tablo daha çok 2'nci üç aylık dönemde hamile kadınların çoğunluğunu farklı şiddette etkiler. Eğer gingivitis zaten mevcutsa hamilelik sırasında şiddeti artabilir ve tedavi edilmezse periodontitise ilerleyebilir. Hamile kadınlarda aynı zamanda 'hamilelik tümörü' geliştirme riski de vardır. Bunlar dişeti büyümelerinin irritasyonu sonucu oluşan iltihabi lezyonlardır. Genellikle kendi haline bırakılmakla beraber, hastaya rahatsızlık veriyorsa veya çiğneme, fırçalama ve diğer ağız bakımı işlemlerini engelliyorsa dişhekimi tarafından alınmalıdır" diye konuştu.

Hamileliğin ilk üç ayında bebeğin organ gelişim evresi olduğundan ilk üç ayda dental tedaviden kaçınılması gerektiğinin altını çizen Dt. Bahadır Baran, "Tedaviler ikinci üç aya ertelenmelidir. Diş ya da diş eti iltihabı gibi acil durumlarda, var olan enfeksiyonun bebeğin gelişimini olumsuz etkileyebileceği düşüncesi ön plana alınmalı ve dişhekimi ve jinekoloğun önerileri doğrultusunda hareket edilmelidir" şeklinde konuştu.

Anne adaylarının hamilelikleri süresince diş çürüklerinden ve özellikle diş eti sorunlarından şikayetçi olduğunu vurgulayan Dt. Bahadır Baran, şu uyarılarda bulundu: "Eğer hamile kalmayı planlıyorsanız sağlıklı bir ağız ve dişlerle hamilelik dönemine başlamak için bir dişhekimi kontrolünden geçmelisiniz. Hamileyken size sorun çıkartma ihtimali olan dişlerin ve dişetlerinizin tedavisini yaptırmanız hem bebeğinizin hem de sizin rahat bir hamilelik dönemi geçirmenizi sağlayacaktır. Eğer hamileyseniz diş ve diş etlerinize özellikle dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Hamileliğe bağlı olarak değişen hormon seviyeleriniz, diş eti sorunlarınızı doğrudan ve diş çürüklerinizi dolaylı olarak etkileyecektir. Bu durumda ağız hijyenini en üst seviyede tutmanız çok önemlidir. Diş çürüklerini ve diş eti hastalıklarını önlemek için yapmanız gereken herkes gibi günde 2 kez, 3 dakika süre ile dişlerinizi fluorid içeren bir diş macunu ile fırçalamak, dişlerinizin arasını diş ipi ile temizlemek ve fluoridli bir gargara ile çalkalamaktır. Ama diş bakımı aksatıldığında bunun sonuçları hamilelik süresince şiddetli yaşanır."