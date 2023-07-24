Op. Dr. Burak Olgun: Piezo yöntemiyle burun estetiği çok daha kolay

Burun estetiğinde yeni trend; Piezo yöntemi. Bu yöntemin konforlu bir ameliyat süreci sağladığını dile getiren burun estetiği uzmanı Op. Dr. Burak Olgun, operasyon hakkında merak edilenleri anlattı: "Piezo, aslında burun şekillendirmede kullandığımız yeni nesil cihazın adı. Bu cihazla yaptığımız işleme de 'Piezo yöntemi' diyoruz. Yöntemin temelinde, ultrasonik ses dalgaları var. Piezo cihazı, ses dalgalarının titreşimiyle burnu şekillendiriyor. Burun kemiği keski ve çekiçle kırılmadığından, söz konusu bölgede kontrolsüz kırıklar oluşmuyor."



KEMİĞİN ETRAFINDAKİ DOKULARA ZARAR VERİLMİYOR

Op. Dr. Burak Olgun, son yıllarda oldukça popüler hale gelen Piezo yönteminin avantajlarını şöyle açıkladı: "Yöntemin en büyük avantajı; kemik kesilirken etrafında bulunan kaslar, sinirler, kıkırdaklar, mukoza ve yumuşak dokulara zarar verilmiyor olması. Bu sayede ameliyat sonrasında ödem, şişlik, kanama gibi durumlar daha az oluşuyor. Piezo hem ameliyatın süresini kısaltıyor hem de doktorun çok daha kontrollü biçimde burnu şekillendirmesini sağlıyor. İyileşme süreci daha hızlı tamamlanıyor."



AMELİYATIN SÜRESİNİ KISALTIYOR

Piezo ile yapılan rinoplastinin bilinen bir dezavantajı bulunmadığını dile getiren Op. Dr. Burak Olgun, "Piezo cihazı deneyimli hekimler tarafından uygulandığında, risk yok denecek kadar azalır. Bu noktada belirtmekte fayda var ki; Piezo yalnızca bir araçtır. Ameliyatın başarısını cerrahın tecrübesi belirler" diye konuştu. Bu yöntemin yüz kemiğindeki tümörlerin alınmasında da kullanıldığını açıklayan Dr. Olgun, ameliyatın süresi hakkında da şu bilgileri verdi: "Burun ameliyatları, cerraha ve burnun zorluğuna göre değişmekle beraber ortalama 2-4 saat sürüyor. Piezo, kemiğin kontrollü şekilde kırılmasını sağladığından ameliyat süresini 10-15 dakika kadar kısaltıyor." Dr. Olgun, hastanın ameliyattan sonra bir gece hastanede gözetim altında tutulduğunu, operasyondan 1 hafta sonra tampon ve alçının çıkarılıp bandaj yapıştırıldığını, kısa bir süre sonra bandajın da atıldığını belirterek sözlerini noktaladı.