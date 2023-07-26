Pozitif insanlar ömür uzatıyor

ABD'de, American Society for Nutrition'ın yıllık toplantısında sunulan yeni bir araştırmaya göre, orta yaşa kadar bazı basit, sağlıklı alışkanlıkların benimsenmesinin gelecekte uzun yaşamak açısından fayda sağlayacağı tespit edildi. CNN'de de yayınlanan araştırmada özellikle etrafta pozitif insanların olmasının insanın ömrünü uzattığına vurgu yapıldı. Ayrıca, sosyal izolasyon yaşayan insanların herhangi bir nedenle erken ölme riskinin sosyal olarak izole olmayanlara kıyasla yüzde 32 daha yüksek olduğuna dikkat çekildi.Çalışmada yaşları 40 ile 99 arasında değişen ve 2011-2019 arasında Veterans Affairs Million Veteran Programı'na kayıtlı 719 bin 147 kişiden toplanan tıbbi kayıtlardan ve anketlerden elde edilen veriler kullanıldı. Yaşam sürelerinin, benimsenen alışkanlıklara bağlı olarak değiştiği gözlemledi. Bu alışkanlıklar, iyi beslenmek, sigara içmemek, iyi bir uyku çekmek, fiziksel olarak aktif olmak, stresi iyi yönetmek, içki içmemek, pozitif sosyal ilişkilere sahip olmak ve uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak gibi 8 maddede toplandı. Bu alışkanlıkların ortalama olarak erkeklerin yaşam süresini 24 yıl, kadınların yaşam süresini ise 21 yıl artırdığı tespit edildi.