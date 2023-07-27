Obezite ameliyatından sonra ne zaman seyahat edebilirim?

Obezite oranları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artıyor. Bu durum tüp mide ameliyatı olarak zayıflamak isteyenlerin sayısını da artırıyor. Ancak uzmanlar tüp mide ameliyatı konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. Tüp mide ameliyatı sonrası yaşam tarzı ve uyulması gereken kurallar çok önemli. Yaz aylarında olduğumuz için ise tüp mide ameliyatı olanların merak ettiği konuların başında operasyon sonrası seyahat, tatil, deniz-havuz etkisi geliyor. İstanbul Cerrahi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Doç. Dr. Muhammed Üçüncü tüp mide ameliyatı hakkında önemli bilgiler verdi.Kendiside obezite ameliyatı geçirmiş bir hekim olarak işte Doç. Dr. Üçüncü, obezite ameliyatı olanların merak ettiği soruların yanıtları:Bu konuda ameliyatınızı yapan cerrah ile beraber karar vermenizde fayda var. Ameliyattan sonraki ilk dönemlerde özellikle uzun seyahatlerden kaçınılmalı ama illa gerekli ise kan sulandırıcı ihtiyacınız olup olmadığı konusunda doktorunuzla görüşün.Uçakla uzun dönem oturarak seyahat edildiği için dikkat edilmesi gerekir. Diğer önemli bir nokta da yemek kısmı olacaktır. Uçakla seyahatiniz sırasında diyetinize uygun yiyecekleri yanınızda bulundurmak gerekmektedir. Bu noktalara dikkat ederek uçakla seyahat yapabilirsiniz.Yüzme, tüm vücut kaslarını kullanabildiğimiz için faydalı bir egzersizdir. Ameliyat sonrası yara iyileşme dönemi geçtiyse, vücudu fazla yormamak şartıyla tavsiye ettiğimiz bir spordur.İyileşme sürecinize göre tatilinizi planlayın. Yakın zamanda tüp mide operasyonu geçirdiyseniz kendinizi iyi hissediyor olsanız bile vücudunuzun dinlenmeye ve yeni duruma adapte olmasına ihtiyacı vardır. Bu sebeple daha sakin ve dinlenmeye yönelik bir tatil planlamayı düşünebilirsiniz. Ameliyatınızın üstünden uzun bir süre geçtiyse tatilinizin tadını çıkarabilirsiniz.En kolay yöntem idrar miktarı ve rengimizdir. İdrar rengimiz az ise ve idrar rengimiz turuncu gibi koyu renkler ise yeterli miktarda su içmediğimiz manasına gelmektedir. Açık sarı renkli idrar yeterli su içtiğimizi gösterir.Güne mutlaka su içerek başlayın ve belirli aralıklarla su içmeye devam edin.Tek seferde çok miktarda su içmek yerine gün içinde kısa aralıklarla için.Telefonunuza belirli aralıklarla size su içmenizi hatırlatacak bir uygulama yükleyebilirsiniz.Yudumlar arasında 30 ila 60 saniye bekleyin. Hızlı su içmek mide bulantısına neden olabilir.Su için midenizi bulandırmayacak uygun sıcaklığı bulmayı deneyin.Sıvı tüketiminize dikkat etmeniz gerektiği için yanınıza su mataranızı alabilirsiniz.Ameliyattan sonra tatile çıkıyorsanız ve konaklayacağınız yerde yemeklerinizi kendiniz yapacaksanız, ölçü kaşığı, küçük mutfak tartısı gibi araçları yanınızda götürebilirsiniz.Vitamin ve mineral takviyelerinizle birlikte kullanmaya devam ediyorsanız, protein desteklerinizi yanınıza aldığınızdan emin olun.Tüp mide ameliyatından sonra mide bulantısı yaygın görülmektedir. Özellikle yolculuk sırasında böyle bir durum yaşayacağınızı düşünüyorsanız yanınıza bulantı ilacı alabilirsiniz.Tatildeyken diyete uyum sağlamak,açık büfe, ikramlar, çoğunluğauyum sağlama gibi nedenlerleçoğu zaman kolay olmayabilir.Ancak tüp mide ameliyatı gibi biroperasyon geçirdiyseniz beslenmedüzeninize uymak yapmanız gerekenen önemli şeydir. Tatilde gideceğinizyere göre ara öğünleriniziönceden planlayıp özellikleprotein alımınıza dikkatetmelisiniz.TÜP mide ameliyatı sonrası aktif kalmak hem iyileşmenizi hem de kilo kaybınızı desteklemektedir. Tatilde olduğunuz süre boyunca havanın çok sıcak olmadığı sabah ve akşam saatlerinde yürüyüş ve egzersizlerinize devam edebilirsiniz.Tüp mideameliyatındansonra belli birbeslenme programınauymanızgerekmektedir. Bunedenle kalacağınızyerde size uygunyiyecekleri teminedebileceğinizden yada kendi yiyeceklerinizihazırlayabilmeimkânınızın olduğundanemin olmalısınız.Yaz aylarında havasıcaklığının artmasıylasusuz kalmamaya dikkatetmek gerekir. Özellikleobezite cerrahisi geçirenhastalar için bu durumdaha önemlidir. Tüp mideameliyatı geçiren hastalarınmide hacimleri küçüldüğüiçin eskisi kadar fazla suiçemezler. Bu nedenle sıcakyaz günlerinde, gün boyu yudumyudum su içtiğinizdenemin olmalısınız. Meyvesuları ve gazlı içeceklerdenmümkün olduğuncakaçınmalısınız.Tüp mide ameliyatındansonra ilk 6 ay alkoltüketimi önerilmemektedir.Özellikle tatillerdealkol tüketimi cazipgelse de alkol yoğunkalori içeriği nedeniylediyetinize engel olabilir.Aynı zamanda susuzkalmanıza ve dumpingsendromunayani midenin hızlıboşalması vebesin emilimininyetersizkalmasınaneden olabilir.