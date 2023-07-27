Obezite ameliyatından sonra ne zaman seyahat edebilirim?

Obezite oranları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artıyor. Bu durum tüp mide ameliyatı olarak zayıflamak isteyenlerin sayısını da artırıyor. Ancak uzmanlar tüp mide ameliyatı konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. Tüp mide ameliyatı sonrası yaşam tarzı ve uyulması gereken kurallar çok önemli. Yaz aylarında olduğumuz için ise tüp mide ameliyatı olanların merak ettiği konuların başında operasyon sonrası seyahat, tatil, deniz-havuz etkisi geliyor. İstanbul Cerrahi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Doç. Dr. Muhammed Üçüncü tüp mide ameliyatı hakkında önemli bilgiler verdi.
OPERASYON SONRASI MERAK EDİLENLER
Kendisi
de obezite ameliyatı geçirmiş bir hekim olarak işte Doç. Dr. Üçüncü, obezite ameliyatı olanların merak ettiği soruların yanıtları:
Ameliyattan sonra ne zaman seyahat edebilirim?
Bu konuda ameliyatınızı yapan cerrah ile beraber karar vermenizde fayda var. Ameliyattan sonraki ilk dönemlerde özellikle uzun seyahatlerden kaçınılmalı ama illa gerekli ise kan sulandırıcı ihtiyacınız olup olmadığı konusunda doktorunuzla görüşün.
Uçağa binebilir miyim?
Uçakla uzun dönem oturarak seyahat edildiği için dikkat edilmesi gerekir. Diğer önemli bir nokta da yemek kısmı olacaktır. Uçakla seyahatiniz sırasında diyetinize uygun yiyecekleri yanınızda bulundurmak gerekmektedir. Bu noktalara dikkat ederek uçakla seyahat yapabilirsiniz.
Deniz ve havuza girebilir miyim?
Yüzme, tüm vücut kaslarını kullanabildiğimiz için faydalı bir egzersizdir. Ameliyat sonrası yara iyileşme dönemi geçtiyse, vücudu fazla yormamak şartıyla tavsiye ettiğimiz bir spordur.
Tatildeyken nelere dikkat etmeliyim?
İyileşme sürecinize göre tatilinizi planlayın. Yakın zamanda tüp mide operasyonu geçirdiyseniz kendinizi iyi hissediyor olsanız bile vücudunuzun dinlenmeye ve yeni duruma adapte olmasına ihtiyacı vardır. Bu sebeple daha sakin ve dinlenmeye yönelik bir tatil planlamayı düşünebilirsiniz. Ameliyatınızın üstünden uzun bir süre geçtiyse tatilinizin tadını çıkarabilirsiniz.
Yeterli su aldığımıza nasıl karar verebiliriz?
En kolay yöntem idrar miktarı ve rengimizdir. İdrar rengimiz az ise ve idrar rengimiz turuncu gibi koyu renkler ise yeterli miktarda su içmediğimiz manasına gelmektedir. Açık sarı renkli idrar yeterli su içtiğimizi gösterir.
Su içmekte zorlanıyorum ne yapabilirim?
Güne mutlaka su içerek başlayın ve belirli aralıklarla su içmeye devam edin.
Tek seferde çok miktarda su içmek yerine gün içinde kısa aralıklarla için.
Telefonunuza belirli aralıklarla size su içmenizi hatırlatacak bir uygulama yükleyebilirsiniz.
Yudumlar arasında 30 ila 60 saniye bekleyin. Hızlı su içmek mide bulantısına neden olabilir.
Su için midenizi bulandırmayacak uygun sıcaklığı bulmayı deneyin.
Tatile giderken yanımda ne götürmeliyim?
Sıvı tüketiminize dikkat etmeniz gerektiği için yanınıza su mataranızı alabilirsiniz.
Ameliyattan sonra tatile çıkıyorsanız ve konaklayacağınız yerde yemeklerinizi kendiniz yapacaksanız, ölçü kaşığı, küçük mutfak tartısı gibi araçları yanınızda götürebilirsiniz.
Vitamin ve mineral takviyelerinizle birlikte kullanmaya devam ediyorsanız, protein desteklerinizi yanınıza aldığınızdan emin olun.
Tüp mide ameliyatından sonra mide bulantısı yaygın görülmektedir. Özellikle yolculuk sırasında böyle bir durum yaşayacağınızı düşünüyorsanız yanınıza bulantı ilacı alabilirsiniz.
BESLENMENİZE ÖZEN GÖSTERİN
Tatildeyken diyete uyum sağlamak,
açık büfe, ikramlar, çoğunluğa
uyum sağlama gibi nedenlerle
çoğu zaman kolay olmayabilir.
Ancak tüp mide ameliyatı gibi bir
operasyon geçirdiyseniz beslenme
düzeninize uymak yapmanız gereken
en önemli şeydir. Tatilde gideceğiniz
yere göre ara öğünlerinizi
önceden planlayıp özellikle
protein alımınıza dikkat
etmelisiniz.
EGZERSIZLERE DEVAM EDİN
TÜP mide ameliyatı sonrası aktif kalmak hem iyileşmenizi hem de kilo kaybınızı desteklemektedir. Tatilde olduğunuz süre boyunca havanın çok sıcak olmadığı sabah ve akşam saatlerinde yürüyüş ve egzersizlerinize devam edebilirsiniz.
BUNLARA DİKKAT!
Konaklayacağınız yeri araştırın
Tüp mide
ameliyatından
sonra belli bir
beslenme programına
uymanız
gerekmektedir. Bu
nedenle kalacağınız
yerde size uygun
yiyecekleri temin
edebileceğinizden ya
da kendi yiyeceklerinizi
hazırlayabilme
imkânınızın olduğundan
emin olmalısınız.
Bol su tüketin
Yaz aylarında hava
sıcaklığının artmasıyla
susuz kalmamaya dikkat
etmek gerekir. Özellikle
obezite cerrahisi geçiren
hastalar için bu durum
daha önemlidir. Tüp mide
ameliyatı geçiren hastaların
mide hacimleri küçüldüğü
için eskisi kadar fazla su
içemezler. Bu nedenle sıcak
yaz günlerinde, gün boyu yudum
yudum su içtiğinizden
emin olmalısınız. Meyve
suları ve gazlı içeceklerden
mümkün olduğunca
kaçınmalısınız.
Alkolden kaçının
Tüp mide ameliyatından
sonra ilk 6 ay alkol
tüketimi önerilmemektedir.
Özellikle tatillerde
alkol tüketimi cazip
gelse de alkol yoğun
kalori içeriği nedeniyle
diyetinize engel olabilir.
Aynı zamanda susuz
kalmanıza ve dumping
sendromuna
yani midenin hızlı
boşalması ve
besin emiliminin
yetersiz
kalmasına
neden olabilir.