Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Obezite ameliyatından sonra ne zaman seyahat edebilirim?
Giriş Tarihi: 27.7.2023

Obezite ameliyatından sonra ne zaman seyahat edebilirim?

Yazın tüp mide ameliyatı olanların merak ettiği konuların başında operasyon sonrası seyahat, tatil, deniz ve havuzun ameliyata etkisi geliyor. İşte kendisi de obezite ameliyatı geçirmiş olan hekimden, hastalarına önemli tüyolar

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Obezite ameliyatından sonra ne zaman seyahat edebilirim?
Obezite oranları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artıyor. Bu durum tüp mide ameliyatı olarak zayıflamak isteyenlerin sayısını da artırıyor. Ancak uzmanlar tüp mide ameliyatı konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. Tüp mide ameliyatı sonrası yaşam tarzı ve uyulması gereken kurallar çok önemli. Yaz aylarında olduğumuz için ise tüp mide ameliyatı olanların merak ettiği konuların başında operasyon sonrası seyahat, tatil, deniz-havuz etkisi geliyor. İstanbul Cerrahi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Doç. Dr. Muhammed Üçüncü tüp mide ameliyatı hakkında önemli bilgiler verdi.




OPERASYON SONRASI MERAK EDİLENLER
Kendisi de obezite ameliyatı geçirmiş bir hekim olarak işte Doç. Dr. Üçüncü, obezite ameliyatı olanların merak ettiği soruların yanıtları:
Ameliyattan sonra ne zaman seyahat edebilirim?
Bu konuda ameliyatınızı yapan cerrah ile beraber karar vermenizde fayda var. Ameliyattan sonraki ilk dönemlerde özellikle uzun seyahatlerden kaçınılmalı ama illa gerekli ise kan sulandırıcı ihtiyacınız olup olmadığı konusunda doktorunuzla görüşün.
Uçağa binebilir miyim?
Uçakla uzun dönem oturarak seyahat edildiği için dikkat edilmesi gerekir. Diğer önemli bir nokta da yemek kısmı olacaktır. Uçakla seyahatiniz sırasında diyetinize uygun yiyecekleri yanınızda bulundurmak gerekmektedir. Bu noktalara dikkat ederek uçakla seyahat yapabilirsiniz.
Deniz ve havuza girebilir miyim?
Yüzme, tüm vücut kaslarını kullanabildiğimiz için faydalı bir egzersizdir. Ameliyat sonrası yara iyileşme dönemi geçtiyse, vücudu fazla yormamak şartıyla tavsiye ettiğimiz bir spordur.



Tatildeyken nelere dikkat etmeliyim?
İyileşme sürecinize göre tatilinizi planlayın. Yakın zamanda tüp mide operasyonu geçirdiyseniz kendinizi iyi hissediyor olsanız bile vücudunuzun dinlenmeye ve yeni duruma adapte olmasına ihtiyacı vardır. Bu sebeple daha sakin ve dinlenmeye yönelik bir tatil planlamayı düşünebilirsiniz. Ameliyatınızın üstünden uzun bir süre geçtiyse tatilinizin tadını çıkarabilirsiniz.
Yeterli su aldığımıza nasıl karar verebiliriz?
En kolay yöntem idrar miktarı ve rengimizdir. İdrar rengimiz az ise ve idrar rengimiz turuncu gibi koyu renkler ise yeterli miktarda su içmediğimiz manasına gelmektedir. Açık sarı renkli idrar yeterli su içtiğimizi gösterir.
Su içmekte zorlanıyorum ne yapabilirim?
Güne mutlaka su içerek başlayın ve belirli aralıklarla su içmeye devam edin.
Tek seferde çok miktarda su içmek yerine gün içinde kısa aralıklarla için.
Telefonunuza belirli aralıklarla size su içmenizi hatırlatacak bir uygulama yükleyebilirsiniz.
Yudumlar arasında 30 ila 60 saniye bekleyin. Hızlı su içmek mide bulantısına neden olabilir.
Su için midenizi bulandırmayacak uygun sıcaklığı bulmayı deneyin.
Tatile giderken yanımda ne götürmeliyim?
Sıvı tüketiminize dikkat etmeniz gerektiği için yanınıza su mataranızı alabilirsiniz.
Ameliyattan sonra tatile çıkıyorsanız ve konaklayacağınız yerde yemeklerinizi kendiniz yapacaksanız, ölçü kaşığı, küçük mutfak tartısı gibi araçları yanınızda götürebilirsiniz.
Vitamin ve mineral takviyelerinizle birlikte kullanmaya devam ediyorsanız, protein desteklerinizi yanınıza aldığınızdan emin olun.
Tüp mide ameliyatından sonra mide bulantısı yaygın görülmektedir. Özellikle yolculuk sırasında böyle bir durum yaşayacağınızı düşünüyorsanız yanınıza bulantı ilacı alabilirsiniz.



BESLENMENİZE ÖZEN GÖSTERİN
Tatildeyken diyete uyum sağlamak, açık büfe, ikramlar, çoğunluğa uyum sağlama gibi nedenlerle çoğu zaman kolay olmayabilir. Ancak tüp mide ameliyatı gibi bir operasyon geçirdiyseniz beslenme düzeninize uymak yapmanız gereken en önemli şeydir. Tatilde gideceğiniz yere göre ara öğünlerinizi önceden planlayıp özellikle protein alımınıza dikkat etmelisiniz.

EGZERSIZLERE DEVAM EDİN
TÜP mide ameliyatı sonrası aktif kalmak hem iyileşmenizi hem de kilo kaybınızı desteklemektedir. Tatilde olduğunuz süre boyunca havanın çok sıcak olmadığı sabah ve akşam saatlerinde yürüyüş ve egzersizlerinize devam edebilirsiniz.

BUNLARA DİKKAT!
Konaklayacağınız yeri araştırın Tüp mide ameliyatından sonra belli bir beslenme programına uymanız gerekmektedir. Bu nedenle kalacağınız yerde size uygun yiyecekleri temin edebileceğinizden ya da kendi yiyeceklerinizi hazırlayabilme imkânınızın olduğundan emin olmalısınız.
Bol su tüketin Yaz aylarında hava sıcaklığının artmasıyla susuz kalmamaya dikkat etmek gerekir. Özellikle obezite cerrahisi geçiren hastalar için bu durum daha önemlidir. Tüp mide ameliyatı geçiren hastaların mide hacimleri küçüldüğü için eskisi kadar fazla su içemezler. Bu nedenle sıcak yaz günlerinde, gün boyu yudum yudum su içtiğinizden emin olmalısınız. Meyve suları ve gazlı içeceklerden mümkün olduğunca kaçınmalısınız.
Alkolden kaçının Tüp mide ameliyatından sonra ilk 6 ay alkol tüketimi önerilmemektedir. Özellikle tatillerde alkol tüketimi cazip gelse de alkol yoğun kalori içeriği nedeniyle diyetinize engel olabilir. Aynı zamanda susuz kalmanıza ve dumping sendromuna yani midenin hızlı boşalması ve besin emiliminin yetersiz kalmasına neden olabilir.
ARKADAŞINA GÖNDER
Obezite ameliyatından sonra ne zaman seyahat edebilirim?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA