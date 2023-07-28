Aşure gününde lezzetli ve sağlık açısından en doğru aşure nasıl yapılır?

Birlik ve beraberliği aynı zamanda bolluğu temsil eden aşure gününde yapılan aşureler eşe dosta dağıtılarak paylaşmanın ve beraberliğin önemi bugünde bir kez daha idrak edilir. Peki, bu kutsal günde en sağlıklı aşure nasıl yapılır? Uzman Diyetisyen Süheyla Subaşı Uçar, lezzetli ve sağlık açısından en doğru tarifin malzemelerini ve püf noktalarını açıkladı.

İçerisinde bulunan nohut fasulye aşurelik buğday gibi besinler protein ve lif açısından zengin besinlerin olduğunu belirten Diyetisyen Uçar; "İçerisinde bulunan kayısı, gün kurusu, incir, üzüm, kuş üzümü mevsimine göre nar, yine lif içeriği açısından zengin olan iyi kaliteli karbonhidrat kaynaklarıdır. Genel besin örüntüsü açısından bakıldığında protein karbonhidrat vitaminler ve lif açısından dengeli bir örüntüye sahiptir. Bu yüzden sadece bir ara öğün gibi değil ana yemek potansiyelinde besin içeriğine ve doyuruculuğa sahiptir. Aynı zamanda bu kadar meyveden yoğun olan bir besin grubunu şeker ilavesiz daha yüksek kalitede yapmak mümkündür. Bugün bizler sizler için şeker ilavesiz bir aşure denedik ve tarifini sizlerle paylaşalım;

ŞEKERSİZ AŞURE TARİFİ

• 1,5 SU BARDAĞI HAŞLANMIŞ YARMA

• 1 SU BARDAĞI HAŞLANMIŞ NOHUT

• 1 SU BARDAĞI HAŞLANMIŞ FASULYE

• 6 ADET KÜPKÜP DOĞRANMIŞ İNCİR (138 GRAM )

• 6 ADET KÜPKÜP DOĞRANMIŞ gün kurusu (70 GRAM )

• 1 ADET PORTAKAL RENDESİ

• 2 ÇAY BARDAĞI KURU ÜZÜM ( 104 GRAM )

• 1 ,5 ÇAY BARDAĞI KUŞ ÜZÜMÜ (100 GRAM )

• BESİ ÜZÜMÜ ( 45 GRAM )

• 16 ADET SARI KAYISI (170 GRAM )

• 5 ADET KARANFİL

• 1 AVUÇ FINDIK

• 1 AVUÇ CEVİZ

• 1 MİKTAR NAR TANESİ

• 1.5 LİTRE SU

YAPILIŞI

Nohutu ve kuru fasulyeyi yumuşayana kadar pişiriniz. Buğday 2 saat 1.5 litre suda bekletip suyu dökmeden orta ateş de pişirin, eğer suyu çekerse su ilave edebilirsiniz. Yumuşadığında haşlanmış nohut ve fasulyeyi ekleyin ve 15 dakika pişirin. Kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm, kuş üzümü, besi üzümü, portakal kabuğu rendesi ve karanfili ekleyin 10 dakika daha kaynatın daha sonra üzerine küp küp doğradığımız kayısıları ekleyip karıştıralım daha sonra servis kaselerine aldığınız aşurenin üzerini fındık, ceviz ve nar ile süsleyin afiyet olsun.