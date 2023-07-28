Dr. Murat Taraktaş: Kalp krizinde koroner anjiyografi ve stent ile hayata tutunmak

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Taraktaş, kalp damar hastalıklarının teşhisinde kullanılan koroner anjiyografi yönteminin, ani kalp krizlerinde hayat kurtardığını ifade etti. Dr. Taraktaş, halk arasında 'anjiyo' olarak da bilinen işlem hakkında şu bilgileri verdi: "Koroner anjiyografi, hayat kurtaran bir işlem. Bu bir ameliyat değil. Kabaca tanımlamak gerekirse; kalbi besleyen koroner damarların, boyalı bir sıvıyla görünür hale getirilmesi demek. El bileğinde veya kasıkta bulunan atardamarlar vasıtasıyla hastaya boyalı madde enjekte edilir. Bu sayede tıkalı damarlar tespit edilir. Söz konusu bölge lokal anestezi ile uyuşturulduğundan hasta ağrı hissetmez. Yaklaşık 15-20 dakikalık bu işlemde damar zedelenmesine yol açmayan ince kateterler kullanılır."



TIKALI DAMARLAR STENT İLE AÇILIYOR

Uzm. Dr. Murat Taraktaş, tıkalı damarların tespit edilmesinin ardından mümkün olan en kısa zamanda stent uygulaması yapılması gerektiğini söyledi: "Tıkalı damarlardaki açıklığı tekrar sağlayıp korumak için stent adlı medikal aparatlardan faydalanıyoruz. Basitçe anlatmak gerekirse çelik kafesler bunlar. İnik bir balon etrafına sarılı olan stenti, el bileğindeki damarlardan kalbin tıkalı damarına kadar yönlendiriyoruz. Uygun bir pozisyonda balonu şişirip stenti yerine yerleştiriyor, ardından balonu indirip geri çıkarıyoruz. Damar yolunun tekrar daralmaması için hastanın uzun süre kan sulandırıcı ilaç tedavisi görmesi gerekebiliyor. Stent takıldıktan sonra hastalardan bir süre ağır egzersizler yapmamalarını, kendilerini yormamalarını ve kesinlikle sigara kullanmamalarını istiyoruz."



GÖĞÜS AĞRILARINI HAFİFE ALMAYIN

Uzm. Dr. Murat Taraktaş, göğüste hissedilen ağrıların hafife alınmaması gerektiği konusunda önemli uyarılarda bulundu: "Günümüzde maalesef hareketsiz yaşam tarzı çok yaygın ve bu durum kalp damar hastalıklarına zemin hazırlıyor. Hareketsizlik; kalp kaslarını besleyen damarlarda daralma, tıkanma ya da sertleşmeye neden olabiliyor. Kan desteğinden yoksun kalan kalp dokusu zamanla zarar görüyor ve neticede kalp krizi meydana gelebiliyor. Damarda daralma veya tıkanma olduğunda, özellikle kalp kasının fazla enerji tükettiği durumlarda kalbin kan ihtiyacı yeterince karşılanmıyor. Bu da kişide yorgunluk, göğüste baskı, yanma hissi, sol kola ve çeneye yayılan ağrılara yol açabiliyor. Bu şikâyetleri olan kişilerin ağrıları hafife almaması, mutlaka bir doktora başvurmaları hayati önem taşıyor. Tıkalı damar ne kadar erken açılırsa, hastayı hayati riskten ve kalıcı rahatsızlıklardan kurtarmak o kadar mümkün oluyor."

"İlandır"