Kaliteli mutfak hizmetlerine “Gıda Güvenliği Sertifikası”

5 Nisan 2023 tarihinde başlayan sertifakalama süreci, 5 Temmuz 2023 tarihinde tamamlandı. Gıda güvenliği ekip liderinin yürüttüğü ve başdiyetisyenin destek verdiği proje kapsamında mutfak çalışanlarına eğitimler verildi. Sahada yapılan denetimlerle eksiklikler tespit edilerek giderilirken, Gıda güvenliği ekip lideri koordinasyonunda beslenme ve diyetetik, satın alma, teknik destek hizmetleri ve dış hizmetler bölümleri ile aşçıbaşı tarafından yürütülen ortak çalışmalar sonucunda proje başarıyla tamamlandı.

Gıda güvenliği ekip lideri, diyetisyen, aşçıbaşı, aşçı yardımcısı, garson, servis elemanı, bulaşıkçı, depocu, temizlik personeli ve kasiyerden oluşan toplam 33 kişilik ekibiyle tedavi gören misafirleri ile refakatçilerinin yanı sıra çalışanlar ve öğrencilere de hizmet veren Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi mutfağında günde ortalama bin 500 kişiye hizmet veriliyor. Mutfak hizmetlerinde, lezzet ve kalite dengesini gıda güvenliği ile birlikte sağlayan YDÜ Hastanesi, sertifikalama sürecinde kurulan sistemle gıda güvenliği yönetimini teknolojik ve global değişimlere uyumlu hale getirerek sürdürülebilir bir hizmet kalitesi sunmayı hedefliyor.

YDÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sağlık ihtiyaçlarını karşılamaya devam ederken sağlık turizmi ile tedavi olmak üzere ülkemize gelen pek çok misafirimize de hizmet sunuyoruz. Hastalarımızdan, yakınlarına, çalışanlarımızdan öğrencilerimize kadar günde ortalama bin 500 kişiye hizmet veren mutfağımızın kalitesini de ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Sertifikası ile tescilleyerek sürdürülebilir kalite anlayışımızın gereğini yerine getirdik" dedi.