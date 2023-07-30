4 dakikalık ev işi kanserden koruyor

Avustralya'nın Sidney Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, orta yaş grubundaki bireyler için 4 dakikalık ev işlerinin hayati sonuçlar yarattığını ortaya koydu. JAMA Oncology dergisinde yayınlanan çalışmada, ortalama yaşı 62 olan 22 bin 398 orta yaşlı yetişkinin verileri kullanıldı. Deneklerin hiçbiri düzenli olarak yürüyüş yapmak, koşmak veya spor salonuna gitmek gibi egzersiz yapmamıştı. Araştırmacılar, günlük aktivitelerini ölçmek için bahçıvanlık, ağır alışveriş torbaları taşıma ve banyoyu ovmak gibi zorlu ev işleri için özel cihazlar kullandı. Çalışma sonucunda, günde yaklaşık 3.5 dakikalık ev egzersizinin, düzenli olarak egzersiz yapmayanlara göre kanser riskini yüzde 18'e varan bir azalma sağladığı belirlendi. 4.5 dakikalık günlük aktivite ise, özellikle karaciğer, meme ve bağırsak kanseri gibi fiziksel aktiviteye bağlı kanserlerde yüzde 32'ye kadar bir azalmayla ilişkilendirildi.