Hamilelere yaz uyarıları

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, hamilelerin sıcak yaz aylarında hem kendi hem de bebek sağlığı için hijyene her zamankinden fazla özen göstermeleri gerektiğini belirtiyor. Prof. Dr. Kavak, "Sıcak havalarda artan gıda zehirlenmeleri, bebeğe zarar verebileceği gibi düşük riski de taşır. Yiyeceklerin temizliğinden emin olun, evinizde değilseniz salata yemeyin, dişinizi bile şişe suyuyla fırçalayın. Yaz aylarında artan mantar enfeksiyonuna karşı pamuklu iç çamaşırı kullanıp sık değiştirilmesi, günde iki-üç kez sirkeli suyla genital bölgenin temizlenmesi faydalı olur" dedi.Prof. Dr. Kavak, özellikle hamileliğinin ikinci yarısı yaz aylarına denk gelen anne adaylarının çok dikkatli olması gerektiğinin altını çizerek "Gerekli önlemleri alıp, bazı noktalara dikkat ederlerse; yaz aylarının hamilelikleri üzerinde yapacağı olumsuz etkilerden kendilerini koruyabilirler. Hatta doktorlarının uygun görmeleri durumunda rahatlıkla tatile de gidebilirler" dedi.Prof. Dr. Kavak, gebelikte artan hormonal aktivite ve azalan hücresel bağışıklık sonucunda mantar enfeksiyonlarının artışına sık rastlandığına dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu: "Mantar enfeksiyonları sıcak ve nemli ortamda daha hızlı ürer. Yüzme havuzlarında kullanılan klor, ıslak mayo ile uzun süre kalmak bile mantara zemin hazırlar. Bu yüzden pamuklu iç çamaşırı kullanıp sık değiştirmek gerekir. Havuza girenler başta olmak üzere yaz sıcaklarından etkilenen anne adaylarının günde iki ya da üç kez sirkeli su ile genital bölgenin temizlenmesi faydalı olur."Anne adaylarının yaz aylarında güneşten korunmaya da özen göstermesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kavak, "Güneşin çok aktif olduğu saat 11.00 -14.00 saatleri arası güneşe çıkmamalı, gebeyken bronzlaşmayı akıllarından bile geçirmemeliler. Güneşlenirken karın üstüne pamuklu bir bez veya havlu kapatılarak direkt karına güneş ışını gelmesi engellenmeli. Güneş ışınlarının bebeğe zarar verdiğine ilişkin çok net bilgiler yoktur. Ancak güneşte normalden daha fazla sıvı kaybı yaşanır. Fazla sıvı kaybının olması da hem anne hem de bebeğin sağlığını olumsuz etkiler. Bu nedenle de hamilelerin güneşten doğru şekilde yararlanmasını tavsiye ederiz. Doğru saatlerde, gerekli önlemlerle güneşlensinler" dedi."Hamilelerin direkt güneş ışığından sakınması gerekir. Zira hamile kadınlar güneş yanığına karşı daha fazla eğilimlidir" diyen Prof. Dr. Kavak, şu uyarılarda bulundu: "Gebelikte, cilde rengini veren melanin pigmenti çok yüksek oranda artmakta ve gebelerde "gebelik maskesi" oluşumuna yol açmaktadır. Güneş ışığına korunmasız maruz kalan gebelerde bu maske çok daha fazla belirgin olarak ortaya çıkmakta ve lekelenmeler artmaktadır. Hamile kadınlar, güneşin cildi karartıcı etkisinin, gebelikte çok daha fazla arttığını bilmelidirler. Bu nedenle uzun süre güneşte kalıp bronzlaşmaktan kaçınmaları gerekir. Yüksek koruma faktörlü güneş kremleri kullanılmalıdır. Açık tenli kadınlar en az 30-40 SPF (güneş koruma faktörlü) kremleri tercih etmeliler. Mümkünse gölgede kısa aralıklarla güneşlensinler."Hamileler için ideal sporların yürüyüş ve yüzme olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Kavak, "Yüzme, bütün adale sistemini çalıştırarak dolaşım üzerine olumlu etki yapar. Ancak bu noktada yüzdükleri suyun temiz olduğundan mutlaka emin olsunlar. Biz tabii ki denizi öneriyoruz ama eğer havuzda yüzeceklerse, düşme riskine karşı havuz kenarında kaymayan terlik giysinler. Uzun süreli değil, dinlenerek yüzsünler. Dalış ise kesinlikle yapmasınlar" dedi.