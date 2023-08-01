Eyvah! yaz depresyonunda mıyım?

Psikiyatrist Uz. Dr. Yalçın Kahya, yaz mevsiminde görülen depresyonla ilgili şunları söyledi: "Özellikle mevsim geçişlerinde sirkadiyen ritim yani dünyanın kendi ekseni etrafında yaklaşık 24 saat süren dönüşünün canlılar üzerinde oluşturduğu biyokimyasal, fizyolojik ve davranışsal ritimdeki değişiklikler yaz depresyonu açısından risk oluşturabilir."Pskiyatrist Kahya, biyolojik değişikliklerin yanında yaz mevsiminin insanlara çoğu zaman 'tatili' çağrıştırdığına da dikkat çekerek "Yaz mevsimi boyunca tatil ve eğlence beklentisi bazen sosyal nedenler, bazen ekonomik nedenler, bazen de sağlık sorunları sebebiyle yerine getirilemeyebilir. Bu da kişilerde boşluk hissi oluşturabilir. Ayrıca yaz mevsimi insanlar için daha hareketli bir mevsimdir. Bu hareketlilik dışarıda gerçekleşen sosyal aktivitelerden, giyilen rengarenk kıyafetlere kadar kendini gösterir. Yaz mevsiminin hareketliliği bazen kişilerde bir yük oluşturabilir. Hareketli ortama uyum sağlamak için kişilerin kendilerini zorlaması bazen başarıyla sonuçlanmayabilir" dedi. Yaz aylarında kişilerde depresyon görülme sürecinde sosyal medyanın da etkisinin önemli olduğuna dikkat çeken Kahya, "Sosyal medyada yapılan tatil paylaşımları, kişinin kendi hayatı dışında, başkalarının harika bir hayatı olduğuna dair gerçekçi olmayan bir algıya neden olabilir. Sosyal medyanın diğer bir etkisi de beden imajı üzerinedir. Yaza girerken yapılan diyetler ve spora yönelmek, medyanın dayattığı ideal vücuda sahip olmak için yeterli olmayabilir. Bu da beden algısını kötü yöne çekebilir" dedi.Psikiyatrist Kahya, yaz mevsiminde görülen depresyonun belirtilerini ise şöyle sıraladı:Günün büyük bir bölümünde depresif duygu durumuİsteksizlikDüşük enerjiKonsantre olma güçlüğüUmutsuzluk, değersizlik düşünceleriSinirlilikHuzursuzluk, kaygıİştahta değişikliklerUyku düzensizliğiTekrarlayan ölüm, intihar düşünceleriYAZ mevsiminde depresyonla başa çıkma stratejilerini keşfetmek oldukça önemlidir" diyen Psikiyatrist Kahya, şunları söyledi: "Tetikleyicileri belirlemek ilk sırada gelir. Yüksek hava sıcaklığı ve nem, tatil ihtiyacı ve getirdiği stres, beden algısında kötüleşmeyi tetikleyebilir. 'Yaz mevsimi mutlu olunması gereken bir dönemdir' şeklindeki inançlar da süreci daha zor atlatmaya sebep olabilir. Depresyondan korunmak ve başa çıkmak için bir rutin oluşturmak oldukça önemlidir. Rutini takvime ve planlayıcıya yazmak, küçük notlar almak, hatırlatıcı alarm kurmak sürdürülebilirliği kolaylaştırır. Duygulara yer açmak, duyguların ve vücut tepkilerinin farkındalığını artırmak için meditasyon uygulamalarından yararlanılabilir."KAHYA, yaz mevsiminde depresyon belirtileri varsa neler yapılması gerektiğini, şöyle anlattı: "Kişinin günlük işlevselliğini etkiliyorsa yardım almak gereklidir. Psikiyatrik destek sürecinde kişilerin belirtisinin şiddetine göre bireysel bir tedavi planı hazırlanır. İlaç tedavisi ve psikoterapi, tedavi seçenekleri arasındadır. Depresyon, yaz döneminde de görülen tedavisi mümkün olan bir psikiyatrik bozukluk, bir halk sağlığı sorunudur. Risk faktörlerinin belirlenmesi ve hastalıktan korunma adına yapılacak müdahaleler hastalığın tedavisi kadar önemlidir."UYKU ve yeme düzeninin de sürecin yönetimi için oldukça önemli olduğunu belirten Psikiyatrist Kahya, şöyle dedi: "Sosyal medyayı sınırlamak, uyku hijyeni ve duygusal yeme atakları açısından koruyucu olabilir. Sıcak ve nem etkisiyle sakin kalmak zor olabilir. Sıcak ve nemin yarattığı su kaybına yönelik günde en az 2.5-3 lt su tüketimi ve cildi canlı tutabilmek için güneş kremi kullanmak fayda sağlayabilir."