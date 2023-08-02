Ekran bağımlılığı ‘cep boyun hastası’ yapıyor

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve teknolojik alet kullanımı sonucu yaşam şeklinin değişmesiyle omurgayla ilgili sorunlar arttı. Son yıllarda pek çok kişinin ilk boş anında telefonunu eline alarak vakit geçirmeye başladığı gözleniyor. Özel Göztepe Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'nden Op. Dr. Ayhan Kara, telefon bağımlılığının omurgaya zararları hakkında bilgi vererek, omurga sağlığını korumak için neler yapılması gerektiğini anlattı.Op. Dr. Kara, "Ekran başında uzun saatler geçirmek boyun ve omuz bölgesindeki kaslarda ağrıya neden olmakla beraber omurga eğriliği, kamburluk (kifoz) denen omurganın öne doğru eğilmesi, öncelikle boyun, sonra bel bölgesinde eğilmelere yol açmaktadır. Telefon ekranına bakarken başımızın uygun olmayan pozisyonda uzun süre kalması, boyun kaslarının yorulmasına, gerilmesine ve boyun ağrısına yol açabiliyor. İngilizce tıp literatüründe 'Text neck syndrome' veya 'tech neck' olarak tanımlanan bu durum Türkçe'ye 'Cep Boyun Hastalığı' olarak çevrilmiş, literatüre kaydedilmiştir" dedi. Op. Dr. Kara, omurganın en büyük düşmanının uzun oturma ve hareketsizlik olduğunu söyleyerek "Artık 10 yaşında bile çocuklarda omurga sorunları görülmekte ve ileride çok ciddi omurga hastalıklarına neden olmaktadır" diye konuştu.OMURGANIN sağlıklı olabilmesi için, dört fizyolojik eğriliğinin (boyunda lordoz, sırtta kifoz, belde lordoz, kuyruk sokumunda kifoz) dengeli bir diziliş göstermesi gerektiğini belirten Op. Dr. Kara, şunları söyledi: "Düzgün bir duruş (postür), bu eğrilikleri dengede tutmak anlamına gelir. Oysa teknoloji bağımlılığı ve çalışma ortamındaki artan stres yükü, kas-iskelet sistemi hastalıklarının daha çok görülmesine neden olur. Teknolojik ürünlerin yoğun kullanımı sonucu daha az kullanılan kaslar giderek zayıflar ve bu da eklemlere binen yükü artırır. Ayrıca bilgisayar gibi ürünlerin kullanımında uzun süre oturulması düzgün duruşu bozar ve omurgaya binen yükü dengesiz hale getirir. Buna bağlı olarak ortaya çıkan ilk belirti ise ağrıdır."Op. Dr. Kara, omurga sağlığı için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:Cep telefonu ve bilgisayar gibi iletişim araçlarını kullanırken yanlış postürün farkında olup duruş düzeltilmelidir.Teknolojik aletlere günde en fazla 1 saat zaman ayrılmalıdır.Gün içinde aklınıza geldikçe basit egzersizler yapın.Bilgisayarı uzun kullanıyorsak saat başı 5 dakika ara verip basit egzersizler yapılmalıdır.Uzun oturmak bel fıtığına yol açacağı için saat başı 5 dakika ayağa kalkmayı ihmal etmemek gerekir.Mutlaka oturur pozisyonda bilgisayar ya da telefon ofis ergonomisine uygun olarak karşımızda ayarlanmalıdır.Sporu hayatımızdan eksik etmemeliyiz.Çocuk deyip basite almadan mutlaka çocukları bu teknolojik aletlerden mümkün olduğunca uzak tutmalıyız.Radyasyonun tüm vücuda vereceği zararları da mutlaka göz önüne almalıyız.Geçmeyen ağrılarda mutlaka omurga hastalıkları uzmanına başvurmalıyız.