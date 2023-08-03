Anne sütü mucizesi

Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Bengisu Menentoğlu, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası'na dikkat çekerek "Tüm dünyada anne sütü ile beslenmeyi desteklemek ve yaygınlaştırmak amacıyla her yıl 1-7 Ağustos tarihleri arasında yürütülen küresel bir faaliyet" dedi. Uzm. Dr. Menentoğlu, şöyle devam etti: "Bebek emmek için doğar, anne karnında bu refleks hareketi oluşmaya başlamıştır. İlk 6-8 hafta daha yoğun olmak üzere sürekli emmek ister. Ancak bu emme isteği sadece acıkınca olmaz. Korktuğunda, güven duygusu hissetmek istediğinde de emmek ister." "Akıllardan çıkarılmaması gereken nokta; bebek her istediğinde mutlaka emzirilmelidir" diyen Uzm. Dr. Menentoğlu, şunları söyledi: "Emzirmek için bebeğin acıkması, ağlaması beklenmemelidir. Bebeğin emmek istediğini anlatan birtakım işaretler vardır; bebek elini ağzına götürüyor ve parmaklarını emmeye çalışıyorsa, ağzını açarak dilini dışarı çıkarıyorsa, kucağa alındığında kafasıyla meme arıyorsa, bu bebeğin emmek istediğine işarettir. Bu işaretleri anneye iyice öğretip bebeğin ağlamasını beklemeden beslenmesi sağlanmalıdır." İlk ayın bebek emzirme sıklığının en yüksek olan ay olduğunu belirten Menentoğlu "2'inci ve 3'üncü aylarda bebek emmeyi öğrenir ve midesi ilk aya göre büyür. Bu yüzden bebek emzirme sıklığı değişir. 6 aydan sonra da ek gıdalar sayesinde süre ve sıklık değişmeye devam eder" diye konuştu.1991 yılında dünyadaki gelişmelerle eş zamanlı olarak Sağlık Bakanlığı ve UNICEF iş birliğiyle Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı başlatıldığını belirten Uzm. Dr. Menentoğlu, şöyle dedi: "Bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve altıncı aydan sonra uygun besinlerle beraber emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar devam ettirilmesi, bu şekilde tüm bebeklerin sağlıklı bir şekilde yaşama başlaması temel amacımızdır. Anne sütü hem kısa hem de uzun vadede anne ve çocuk sağlığını destekleyen, canlı bir gıda, mucize bir besindir. Ayrıca doğum hizmeti veren hastanelerde, doğumdan hemen sonra annelerin bebeklerini emzirmesini sağlayan, güncel bilgilerle eğitilmiş sağlık personeli vardır. Annelere bebeklerini nasıl emzirecekleri konusunda yardımcı olan hastanelere Bebek Dostu Hastane unvanı verilmektedir. Şu anda aktif olarak çalıştığım Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi de 'Bebek Dostu Hastane' olarak görevini titizlikle yerine getirmektedir."Tüm dünyada yeni doğan bebeklerin yarısından daha azı hayatlarının ilk 1 saatinde anne sütü alarak hayata başlamaktadır" diyen Uzm. Dr. Menentoğlu, şunlara dikkat çekti: "Bebeklerin yaklaşık sadece yüzde 44'ü hayatlarının ilk 6 ayında sadece anne sütüyle beslenebilmektedir ki bu oran, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 2025 yılına kadar koyduğu yüzde 50 hedefinin altındadır. İlk 1 saatte eğer bebeği, anne sütü ile buluşturamazsak hastalıklardan koruyucu faktörlerden, temel besin kaynağından ve anne ile yakın temastan mahrum bırakmış oluruz. Anne sütü bir bebeğin ideal büyümesi ve gelişmesi için en mükemmel, en uygun besin kaynağıdır. Kolayca sindirilebilmesi ve çeşitli hastalıklara karşı koruması açısından da eşsizdir."ANNE sütünün hastalıklara karşı bebeği koruduğunu, bağışıklık sistemi henüz gelişmeyen bebeklerin, hastalıklarla mücadelesinde en büyük yardımcı olduğunu belirten Uzm. Dr. Menentoğlu, şunları söyledi: "Günümüzde artık biliyoruz ki anne sütü ile beslenen çocuklarda; ishal, zatürre, orta kulak iltihabı, alerjik hastalıklar ve daha ileri yaşlarda diyabet, hipertansiyon, obezite, metabolik sendrom, astım, kanserler, psikiyatrik problemler, ağız ve diş problemleri daha az görülür."BAŞARILI emzirme için 10 adım stratejisi oluşturulduğunu belirten Uzm. Dr. Menentoğlu, bunları şöyle sıraladı: "Annelerin bebekleriyle bir arada tutulması, doğru emzirme tekniği, anne sütünün korunması ve saklanması, emzik ve biberon kullanımının zararları gibi birçok konuda hem sağlık personeli, hem anne, hem de aileyi bilgilendirmek amacıyla hazırlanan bu kurallar, tüm sağlık tesislerimizde ve özellikle emzirme odalarında bulunmaktadır."