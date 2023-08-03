Kalça ağrısını ciddiye alın

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs enfeksiyonunun tedavisi sonrasında farklı rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor. Bu rahatsızlıklardan birini de kalça kemiğinde kanlanma bozukluğu olarak bilinen femur başı avasküler nekrozu. Kalçada ağrı ile belirti veren hastalığın özellikle Kovid- 19 tedavisi sonrasında artış gösterdiği görülüyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Özsoy, femur başı avasküler nekrozu, yani kalça kemiğinde kanlanma bozukluğunun kırık ve çıkıklar gibi travma sonucu ortaya çıkabilen bir hastalık olduğunu belirterek, genel olarak bu hastalığın erkeklerde daha sık görüldüğüne dikkat çekti.Kortizonun (steroid) Kovid-19 gibi ciddi hastalıklarda hayat kurtarmakla birlikte birçok yan etkisi bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Özsoy "Femur başı avasküler nekrozu, steroidlerin uzun süreli kullanımı sonucu görülen önemli yan etkilerden birini oluşturmaktadır. Kovid-19 enfeksiyonu sebebiyle hastanede tedavi gören KOAH, astım ve akut solunum sıkıntısı yaşayan hastalara uygulanan kortizon tedavisi sebebiyle oluşan kalça kemiğinde kanlanma bozukluğunun izlenme sıklığı ise özellikle pandemi sonrası arttı" ifadelerini kullandı.Femur başı avasküler nekrozunda uyluk kemiğinin baş kısmının dolaşımının bozulmasına bağlı olarak kemik içinde basınç artışı, ödem ve hücre ölümü görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Özsoy, "Bu hastalık yavaşça gelişen kalça ağrısı ile ortaya çıkmaktadır. Hastaların çoğunlukla şikâyeti yürümek ve hareketle artan kasık içinde ağrı olmaktadır. Bu ağrı uyluğun iç kısmına yayılabilir ve genellikle istirahat ile azalır. Hastalar ayakkabı bağcığını bağlama, ayak tırnağını kesme gibi aktiviteleri yapmakta zorlanır. Özellikle Kovid -19'dan sonra gelişen kalça ağrıları, gözden kaçırılmaması için ciddiye alınmalıdır" dedi.