Kanser ve obeziteye karşı anne sütü

Emzirme ve Anne Sütü Gönüllüleri Derneği Başkanı Melek Kılıç, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla anne sütünün mucizevi etkilerini anlattı. Kılıç, "Anne sütü bebeğin ilk aşısı, mineral, vitamin her şey denge içinde. Anne sütü çocuğu kanserden ve obeziteden koruyor. Emzirilen bir çocuğun hastaneye yatışı yüzde 72 azalıyor. Anne sütü alan çocukların zekaları yüksek oluyor. Emzirmek anneyi de anemi, yumurtalık ve meme kanserinden koruyor, geç menopoza girilmesini, kemiklerinin korunmasını sağlıyor. 'Sütün yetmiyor mu' gibi söylemler anneyi depresyona sokabiliyor. Bebek ne kadar çok emerse o kadar çok süt olur."