Güneş gözlüğünü takmadan çıkma

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Arif Koytak, yazın en büyük ihtiyaçlarından biri olan güneş gözlüğü ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Koytak, güneş gözlüğü alırken, gözlüğün üzerinde veya ambalajında, gözlüğün uluslararası standartlara göre test edilip onaylandığını gösteren 'CE' ibaresinin olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.Güneşten gelen mor ötesi ışınların bazı dalga boylarının atmosfer ve ozon tabakası tarafından süzüldüğünü belirten Prof. Dr. Koytak, "En düşük dalga boyu olan UVA ışınları bile uzun süre maruz kalındığında ciltte ve gözlerde bir kısmı onarılamayacak hasarlar oluşturma potansiyeline sahiptir" dedi. Prof. Dr. Koytak, güneşin tetikleyebileceği hastalıkları ise şöyle sıraladı:Göz çevresinde ve göz kapaklarında cilt kanserleri,Göz çevresi ciltte ve göz kapaklarında erken yaşta oluşan kırışıklıklar, sarkmalar, renk değişiklikleriGöz küresinin dış zarında (konjonktiva) kanserler,Gözün dış zarında, halk arasında 'kuş kanadı' olarak bilinen pterjiyum (gözde et büyümesi) gelişmesi,Gözde görülen ve ciddi hasar yaratabilen göz uçuğu gibi bazı enfeksiyonların tetiklenmesi,Gözün en önünde yer alan saydam kornea tabakasında güneş yanıkları,Erken yaşta katarakt gelişimi ve 'sarı nokta hastalığı' olarak bilinen, görme kaybı yapan maküla (sarı nokta) dejenerasyonu.GÜNEŞ gözlüğünün, güneşin zararlı ışınlarından korunmanın en kolay yolu olduğunun altını çizen Prof. Dr. Koytak, "Güneş ışığının göz ve göz çevresinde yaratacağı hasardan kaçınmak için güneşin en tepede olduğu saatlerde açık havaya çıkılmamalı, zorunlu hallede siperlikli şapka ya da şemsiye kullanılmalı, yüze ve özellikle göz çevresine, cilde güneş kremi sürülmeli ve kısa süreli de olsa, doğrudan güneş ışığına doğru bakmaktan sakınılmalıdır. Ancak gözlerimizi güneş ışığından korumanın en kolay ve etkili yolu uygun güneş gözlüğü kullanımıdır" dedi.PROF. Dr. Koytak, "İyi marka veya pahalı fiyatı olan her gözlük için koruyuculuğu iyidir demek doğru olmayabilir" diyerek, şunları söyledi: "Cam rengi ya da koyuluğunun da koruma fonksiyonunda etkisi yoktur. Çünkü güneş gözlüklerinin temel amacı gözleri ışığın parlaklığından çok, belli dalga boyundaki ışınlardan korumaktır. Genellikle açıkta, işportada ya da güvenilmez internet sitelerinde satılan gözlüklerin herhangi bir denetime tabi olmadığı ve üzerlerinde bulunan CE ibaresinin bile sahte olabileceği unutulmamalıdır. Tüketiciler, güneş gözlüklerini optik mağazalarından satın almaya özen göstermelidir. "PROFDr. Koytak, sağlıklı ve kaliteli güneş gözlüğü kullanabilmek için 'CE' işaretinden başka dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:Güneş gözlüğü UV (mor ötesi) ışınların tamamına, yani 400 nanometre altı tüm dalga boylarına karşı yüzde 100 koruyucu olmalıdır.Bunun için ürünün üzerinde 'UV400', 'UV400'e karşı yüzde 100 koruyucu', 'UVA ve UVB'ye karşı yüzde 100 koruyucu' gibi ifadelerin açık biçimde yazılı olması gerekir.Güneş gözlüğü camlarının UV filtre edici özellikleri hemen hemen tüm gözlükçülerde bulunan ölçüm cihazlarıyla test edilebilir. Dolayısıyla gözlüğün camlarının kalitesinden emin olmak isteniyorsa, ilgili testi gözlükçüde, kişi kendisi bizzat nezaret ederek yaptırabilir.GÜNEŞ gözlüklerini sadece belli yaş grupları, ya da gözleri hassas kişiler değil, herkesin takması gerektiğini belirten Prof. Dr. Koytak, şunları söyledi: "Güneş gözlüğü koruması çocuklar için de gereklidir. Çocukların kullanacağı gözlüklerde güvenlik açısından mineral cam yerine kırılmaz organik camlar ve yumuşak, kırılmaz plastikten, sivri köşeleri yuvarlatılmış çerçeveler tercih edilmelidir. Güneş gözlüğü çerçevelerinin, kişinin yüz ölçülerine uygun olduğundan, kulak ve burna tam oturduğundan, yüz terlediğinde ya da güneş kremi sürüldüğünde gözlerden kaymayacağından emin olunmalıdır."Polarize camların korunmaya pozitif veya negatif etkisi olmadığını belirten Prof. Dr. Koytak "Bu camlar yoğun ışık altında ışık saçılması ve kamaşmayı azaltarak daha kaliteli ve net görüş sağlarlar. Dolayısıyla, polarize camlarda da yüzde 100 UV400 filtre edici özelliğin aranması şarttır" diye konuştu.Güneşgözlüğü kullanımının sadece yaz aylarıyla sınırlandırılmaması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Koytak, "Güneş gözlüğü, mevsimden bağımsız olarak, tüm güneşli havalarda kullanılmalıdır. Açık hava sporları, deniz ve kar sporları esnasında da hava sıcaklığı ve güneş yoğunluğuna bakılmaksızın uygun güneş gözlükleri kullanılmalıdır" dedi.