Emzirmek anneye de çocuğa da yararlı

Etlik Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Uzmanı Op. Dr. Burcu Gündoğdu Öztürk, Dünya Emzirme Haftası münasebetiyle emzirmeyle ilgili annelere önerilerde bulundu.
ANNE SÜTÜNÜN BEBEKLER ÜZERİNDEKİ FAYDALARI NELER?
Bebeğin besin ihtiyacını karşılamakla
birlikte içerdiği maddelerle hem
enfeksiyon hastalıklarını hem de alerji,
obezite, kanser ve kronik hastalıkları azaltıcı
etkiye sahip.
EMZİRME NE KADAR SÜRMELİ?
Doğumdan hemen sonra başlatılmalı,
2 yaş ve sonrasına kadar devam
etmeli.
İLK DEFA BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALACAKLARA ÖNERİLERİNİZ?
Hamilelik döneminden itibaren
hastanelerde bulunan gebe okullarında
emzirme ile ilgili eğitimlere katılabilirler,
doğum sonrasındaki süreçte ise deneyimli
sağlık personellerimize danışmanlık hizmeti
için başvurabilirler.
EMZİRMEK KADIN SAĞLIĞI AÇISINDAN FAYDALI MI?
Doğum sonrası görülebilen depresyon
oranı emziren annelerde daha
az. Emzirmek daha hızlı kilo verdirir,
yumurtalık, rahim ve meme kanseri riskini
azaltır.
EMZİRME SIKLIĞI VE SÜRESİ NE ŞEKİLDE OLMALI?
Bebeğin her istediğinde emzirilmesi
anne ve bebek için yararlı. İlk 6 ayda
sadece anne sütü bebekler için yeterli, su
verilmesine ihtiyaç yok. Yine bebeklerde
emzik ve biberon kullanımından kesinlikle
kaçınılmalı. Böyle bir durumda bebek
anneyi emmeyi bırakabilir. Ayrıca bebekte
kulak enfeksiyonları, çene yapısında
bozulma ve diş çürükleri dahil birçok
sorun olabilir.
EMZİREN ANNE NASIL BESLENMELİ?
Emziren annelerin yemesi ya
da yememesi gereken özel besinler yok.
Anneler sağlıkları için yeterli miktarda
yiyecek ve içecek almalı. Emzirme sırasında
ya da hemen sonrasında 1-2 bardak su
içilmeli. Taze sıkılmış meyve suları, süt,
sütlü içecekler, probiyotikli içecekler tercih
edilmeli. Bitki çayı tüketimi ve kafein
alımı sınırlanmalı. Sağlık Bakanlığı emziren
annelerin ilk üç ay demir, ilk altı ay D
vitamini desteği almasını öneriyor. Alkol,
sigara gibi zararlı maddeler ise kullanılmamalı.