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Giriş Tarihi: 7.8.2023

Emzirmek anneye de çocuğa da yararlı

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Emzirmek anneye de çocuğa da yararlı
Etlik Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Uzmanı Op. Dr. Burcu Gündoğdu Öztürk, Dünya Emzirme Haftası münasebetiyle emzirmeyle ilgili annelere önerilerde bulundu.

ANNE SÜTÜNÜN BEBEKLER ÜZERİNDEKİ FAYDALARI NELER?
Bebeğin besin ihtiyacını karşılamakla birlikte içerdiği maddelerle hem enfeksiyon hastalıklarını hem de alerji, obezite, kanser ve kronik hastalıkları azaltıcı etkiye sahip.

EMZİRME NE KADAR SÜRMELİ?
Doğumdan hemen sonra başlatılmalı, 2 yaş ve sonrasına kadar devam etmeli.

İLK DEFA BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALACAKLARA ÖNERİLERİNİZ?
Hamilelik döneminden itibaren hastanelerde bulunan gebe okullarında emzirme ile ilgili eğitimlere katılabilirler, doğum sonrasındaki süreçte ise deneyimli sağlık personellerimize danışmanlık hizmeti için başvurabilirler.

EMZİRMEK KADIN SAĞLIĞI AÇISINDAN FAYDALI MI?
Doğum sonrası görülebilen depresyon oranı emziren annelerde daha az. Emzirmek daha hızlı kilo verdirir, yumurtalık, rahim ve meme kanseri riskini azaltır.

EMZİRME SIKLIĞI VE SÜRESİ NE ŞEKİLDE OLMALI?
Bebeğin her istediğinde emzirilmesi anne ve bebek için yararlı. İlk 6 ayda sadece anne sütü bebekler için yeterli, su verilmesine ihtiyaç yok. Yine bebeklerde emzik ve biberon kullanımından kesinlikle kaçınılmalı. Böyle bir durumda bebek anneyi emmeyi bırakabilir. Ayrıca bebekte kulak enfeksiyonları, çene yapısında bozulma ve diş çürükleri dahil birçok sorun olabilir.

EMZİREN ANNE NASIL BESLENMELİ?
Emziren annelerin yemesi ya da yememesi gereken özel besinler yok. Anneler sağlıkları için yeterli miktarda yiyecek ve içecek almalı. Emzirme sırasında ya da hemen sonrasında 1-2 bardak su içilmeli. Taze sıkılmış meyve suları, süt, sütlü içecekler, probiyotikli içecekler tercih edilmeli. Bitki çayı tüketimi ve kafein alımı sınırlanmalı. Sağlık Bakanlığı emziren annelerin ilk üç ay demir, ilk altı ay D vitamini desteği almasını öneriyor. Alkol, sigara gibi zararlı maddeler ise kullanılmamalı.
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Emzirmek anneye de çocuğa da yararlı
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