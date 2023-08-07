Emzirmek anneye de çocuğa da yararlı

Etlik Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Uzmanı Op. Dr. Burcu Gündoğdu Öztürk, Dünya Emzirme Haftası münasebetiyle emzirmeyle ilgili annelere önerilerde bulundu.Bebeğin besin ihtiyacını karşılamaklabirlikte içerdiği maddelerle hemenfeksiyon hastalıklarını hem de alerji,obezite, kanser ve kronik hastalıkları azaltıcıetkiye sahip.Doğumdan hemen sonra başlatılmalı,2 yaş ve sonrasına kadar devametmeli.Hamilelik döneminden itibarenhastanelerde bulunan gebe okullarındaemzirme ile ilgili eğitimlere katılabilirler,doğum sonrasındaki süreçte ise deneyimlisağlık personellerimize danışmanlık hizmetiiçin başvurabilirler.Doğum sonrası görülebilen depresyonoranı emziren annelerde dahaaz. Emzirmek daha hızlı kilo verdirir,yumurtalık, rahim ve meme kanseri riskiniazaltır.Bebeğin her istediğinde emzirilmesianne ve bebek için yararlı. İlk 6 aydasadece anne sütü bebekler için yeterli, suverilmesine ihtiyaç yok. Yine bebeklerdeemzik ve biberon kullanımından kesinliklekaçınılmalı. Böyle bir durumda bebekanneyi emmeyi bırakabilir. Ayrıca bebektekulak enfeksiyonları, çene yapısındabozulma ve diş çürükleri dahil birçoksorun olabilir.Emziren annelerin yemesi yada yememesi gereken özel besinler yok.Anneler sağlıkları için yeterli miktardayiyecek ve içecek almalı. Emzirme sırasındaya da hemen sonrasında 1-2 bardak suiçilmeli. Taze sıkılmış meyve suları, süt,sütlü içecekler, probiyotikli içecekler tercihedilmeli. Bitki çayı tüketimi ve kafeinalımı sınırlanmalı. Sağlık Bakanlığı emzirenannelerin ilk üç ay demir, ilk altı ay Dvitamini desteği almasını öneriyor. Alkol,sigara gibi zararlı maddeler ise kullanılmamalı.