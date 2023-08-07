İşitme azlığı demans için risk faktörü

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dahiliye ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Sevgi Aras, "Yaşlılık genelde 40'lı yaşlarda organ rezerv ve fonksiyonlarında gerileme ile başlayan ve 60'lı yaşlarda hızlanan, fizyolojik olarak nitelendirdiğimiz doğal bir süreçtir. Bu fizyolojik değişimler duyu organlarında, hareket ve motor becerilerinde, sinir sistemi ve kalp damar sisteminde görülür" dedi.Göz, işitme, tat alma gibi duyu organlarının insanların çevreye ve dünyaya adaptasyonunda önemli rol oynadığına dikkat çeken Prof. Dr. Sevgi Aras, "Bu organların sağlıklı işlev görmesi, özellikle çevreye uyum ve strese karşı koyma yeteneği azalmış yaşlılarda yaşam kalitesi açısından çok önemlidir" dedi.Yaşlı nüfusun artışı ile birlikte, bilişsel işlevlerin azalması ile toplumda 'bunama' olarak tabir edilen 'demans' görülme sıklığının arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Sevgi Aras, "Demans için ileri yaş, genetik yatkınlık, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği gibi damarsal risk faktörleri, depresyon, kafa travmaları gibi bilinen birçok risk faktörü vardır" dedi.Son zamanlarda yapılan çalışmaların; işitme azlığının unutkanlık ve demans için önemli bir risk faktörü olduğunu ortaya koyduğunu söyleyen Aras, şunları söyledi:"Yaşlanmanın işitme sinirindeki olumsuz etkileri, kulak kanalının ve kemiklerinin bozuklukları, çocukluktan gelen sekeller, kullanılan bazı ilaçlar, yaşlı bireyde işitme azlığına yol açmaktadır. Bu yüzden yaşlı birey, etraftan gelen bilgileri kulak yolu ile alıp beynin işitme bölgesinde işleyememektedir. Zamanla duymamanın verdiği rahatsızlık ve utanma duygusundan dolayı diğer bireylerden uzaklaşmakta, kendi kabuğuna çekilmektedir."Prof. Dr. Sevgi Aras, yaşlılık süreciyle ilgili şunları söyledi: "Beynin besini bilgidir. Bilgiyi alıp yorumlamayan beyin esnekliğini, işlevselliğini yitirmektedir. Aynı zamanda sosyalliğini yitiren, kendini yetersiz hisseden ve utanan yaşlı, depresyona girmektedir. Depresyon süreci de unutkanlık ve demansa fazladan olumsuz bir katkı yapmaktadır. Yanlış anlamalara bağlı bazı sıkıntılar yaşlı bireyin ailesini de olumsuz etkilemektedir."Çoklu hastalıklara sahip yaşlı bireylerin diğer tüm hastalıklarının düzenli takibi gibi, işitme ve görme muayenelerini de yaptırmaları gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Sevgi Aras, "Bu muayeneleri şikayet olmaksızın düzenli yaptırmaları gerekmektedir. Özellikle işitme azlığı, çınlama gibi problemlerin, bu muayeneler ile elde edilen bilgilere göre yapılan girişimlerle ve konforlu cihazlarla düzeltilebileceği ve şiddetinin azaltılabileceği unutulmamalıdır" dedi.