Kanser hastalarına kritik uyarılar

Yaz mevsimiyle beraber yeme alışkanlıklarımız, uyku programlarımız, dinlenme sürelerimiz ve rutinlerimiz sıklıkla değişiyor. Kanser hastaları ve aileleri için, özellikle tedavi devam ediyorsa, bu değişiklikler birçok endişe yaratabiliyor. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Gökşen İnanç İmamoğlu, kemoterapi bağışıklık sistemlerini zayıflattığı için kanser hastalarının enfeksiyonlara daha açık olduğunu belirterek şunları söyledi: "Kemoterapi görmekte olan veya kemoterapisi henüz bitmiş kanser hastalarının tatil yapmak için seçecekleri mekanın temiz ve çok kalabalık olmaması, ateşlenme veya benzeri bir sorun halinde müdahale yapabilecek tıbbi hizmete kolay ulaşılabilmeleri oldukça önemlidir."Yiyecek tüketiminde iyi pişirilmiş, temiz hazırlanmış yemeklerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. İmamoğlu, sıcakta yiyeceklerde kolayca bakteri üreyebileceğinden, açıkta uzun süre bekletilmemiş yiyecekler tüketilmesi gerektiğini belirtti. Doç. Dr. İmamoğlu, uyarılarını şöyle sıraladı:Meyvelerin kabukları soyulmalı veya çok iyi yıkandıktan sonra tüketilmeli.Nasıl yıkandığından emin olunmayan salatalar yenilmemeli.Kremalı tatlılar sıcakta çabuk bozulduğu için uzak durulmalı.Hazmı kolay, sulu gıdalarla beslenilmeli.Tedaviyi güçleştiren enfeksiyonlara yol açabileceğinden, doğrudan klimaya maruz kalınmamalı.Tedavılerin bir sonucu olarak genellikle mukoza zarlarında kuruluk ve tahriş meydana gelebildiğini hatırlatan Doç. Dr. İmamoğlu, "Ayrıca vücut, bazı kemoterapi ilaçlarını böbrekler yoluyla atar, bu nedenle bu organların düzgün çalışması için yeterli suya sahip olmaları gerekir. Yaz aylarında suyun yanı sıra taze sıkılmış meyve suları ve ayran ile sıvı tüketimi artırılmalı. Bununla birlikte sıcak basmalarını tetikleyebileceği ve dehidratasyona sebep olabileceği için kafein içeren içeceklerden kaçınılmalıdır" diye konuştu.Kemoterapi gibi tedavilerin nedenolabileceği fotosensitivitenedeniyle, kanser tedavisi görenhastaların güneşin ultraviyoleışınlarının en yoğun olduğu saatlerdedışarıya çıkmamaları gerektiğini belirtenDoç. Dr. İmamoğlu,"Güneşin dik geldiği 10:00 ile 16:00saatleri arasında güneşe maruzkalınmamalı. Dışarıya çıkmadan 15-30dakika önce koruma oranı 30 faktörve üzerinde olan bir güneş kremisürülmeli, her iki saatte birgüneş kremi yenidenuygulanmalıdır"dedi.KEMOTERAPI tedavisi gören hastaların temiz denize girmesinde sakınca olmadığını belirten Doç. Dr. İmamoğlu, "Ancak havuza girmek kişinin mikrop kapmasına neden olabileceği için önerilmez. Ayrıca kullanılan kimyasallar ciltte iritasyona da sebep olabilir. Tüm bu nedenlerden dolayı havuza değil, denize girilmelidir" uyarısında bulundu.