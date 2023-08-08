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Giriş Tarihi: 8.8.2023

Kanser hastalarına kritik uyarılar

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, kanser hastalarına, yaz mevsiminde sağlıklı ve güvende olabilmeleri için kritik uyarılarda bulundu. Kemoterapi gören hastaların; temiz ve çok kalabalık olmayan, acil bir durum halinde müdahale yapılabilmesi için tıbbi hizmete kolay ulaşabilecekleri otelleri seçmeleri gerekir

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Kanser hastalarına kritik uyarılar
Yaz mevsimiyle beraber yeme alışkanlıklarımız, uyku programlarımız, dinlenme sürelerimiz ve rutinlerimiz sıklıkla değişiyor. Kanser hastaları ve aileleri için, özellikle tedavi devam ediyorsa, bu değişiklikler birçok endişe yaratabiliyor. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Gökşen İnanç İmamoğlu, kemoterapi bağışıklık sistemlerini zayıflattığı için kanser hastalarının enfeksiyonlara daha açık olduğunu belirterek şunları söyledi: "Kemoterapi görmekte olan veya kemoterapisi henüz bitmiş kanser hastalarının tatil yapmak için seçecekleri mekanın temiz ve çok kalabalık olmaması, ateşlenme veya benzeri bir sorun halinde müdahale yapabilecek tıbbi hizmete kolay ulaşılabilmeleri oldukça önemlidir."




YİYECEK TÜKETİMİNE DİKKAT
Yiyecek tüketiminde iyi pişirilmiş, temiz hazırlanmış yemeklerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. İmamoğlu, sıcakta yiyeceklerde kolayca bakteri üreyebileceğinden, açıkta uzun süre bekletilmemiş yiyecekler tüketilmesi gerektiğini belirtti. Doç. Dr. İmamoğlu, uyarılarını şöyle sıraladı:
Meyvelerin kabukları soyulmalı veya çok iyi yıkandıktan sonra tüketilmeli.
Nasıl yıkandığından emin olunmayan salatalar yenilmemeli.
Kremalı tatlılar sıcakta çabuk bozulduğu için uzak durulmalı.
Hazmı kolay, sulu gıdalarla beslenilmeli.
Tedaviyi güçleştiren enfeksiyonlara yol açabileceğinden, doğrudan klimaya maruz kalınmamalı.



BOL SIVI TÜKETİN
Tedavılerin bir sonucu olarak genellikle mukoza zarlarında kuruluk ve tahriş meydana gelebildiğini hatırlatan Doç. Dr. İmamoğlu, "Ayrıca vücut, bazı kemoterapi ilaçlarını böbrekler yoluyla atar, bu nedenle bu organların düzgün çalışması için yeterli suya sahip olmaları gerekir. Yaz aylarında suyun yanı sıra taze sıkılmış meyve suları ve ayran ile sıvı tüketimi artırılmalı. Bununla birlikte sıcak basmalarını tetikleyebileceği ve dehidratasyona sebep olabileceği için kafein içeren içeceklerden kaçınılmalıdır" diye konuştu.



SICAKLARDA SAAT 10.00 -16.00 ARASI DIŞARI ÇIKMAYIN
Kemoterapi gibi tedavilerin neden olabileceği fotosensitivite nedeniyle, kanser tedavisi gören hastaların güneşin ultraviyole ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıya çıkmamaları gerektiğini belirten Doç. Dr. İmamoğlu, "Güneşin dik geldiği 10:00 ile 16:00 saatleri arasında güneşe maruz kalınmamalı. Dışarıya çıkmadan 15-30 dakika önce koruma oranı 30 faktör ve üzerinde olan bir güneş kremi sürülmeli, her iki saatte bir güneş kremi yeniden uygulanmalıdır"dedi.

HAVUZ YERİNE DENİZE GİRİLMELİ
KEMOTERAPI tedavisi gören hastaların temiz denize girmesinde sakınca olmadığını belirten Doç. Dr. İmamoğlu, "Ancak havuza girmek kişinin mikrop kapmasına neden olabileceği için önerilmez. Ayrıca kullanılan kimyasallar ciltte iritasyona da sebep olabilir. Tüm bu nedenlerden dolayı havuza değil, denize girilmelidir" uyarısında bulundu.
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Kanser hastalarına kritik uyarılar
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