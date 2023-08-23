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Giriş Tarihi: 23.8.2023 12:10 Son Güncelleme: 23.8.2023 12:51

Bakan Koca duyurdu: Kovid'in yeni varyantı Eris Türkiye'de görülmedi

Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüsün yeni varyantının Türkiye’de görülmediğini belirten Bakan Koca, “Kapandığımız dönemlere geri dönmemiz söz konusu değil”dedi. Ülke genelindeki kızamık vakalarındaki artışla ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Koca, “Vakalar ciddi oranda azaldı. Aşılamalara devam ediyoruz, endişelenecek bir durum söz konusu değil, her şey kontrol altında” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca duyurdu: Kovid’in yeni varyantı Eris Türkiye’de görülmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün yeni varyantına ve kızamık vakalarına ilişkin açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hala Kovid görülüyor mu, evet görülüyor. Bu dönemde giderek mutasyonlarda etkinliği daha da azalan bir varyant dönemi görüyoruz. Vatandaşımız müsterih olsun, endişelenmesin. Hastane yatışı artıran herhangi bir durum söz konusu değil. Vatandaşımız müsterih olsun. Griple ilgili süreç nasılsa aynı olmalı. Yaşlılarımız kalabalık ortamlardan, grip vatandaşlardan uzak kalmalı.

Kovid'in yeni varyantı Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan açıklama | Video

KIZAMIK AÇIKLAMASI

Kızamıkla ilgili göçle vakaların arttığını biliyoruz. Korunmanın en etkili yolu aşı. Aşı ile ilgili bilim kurulunun güncellediği şekilde çocuklarımıza aşıların ihmal edilmemesi önemli. Bizde KIZAMIK vakaları 2-3 ay öncesine göre giderek azaldı. Ağırlıklı görülen il yüzde 80 ile İstanbul, sonra Ankara, Gaziantep, Kocaeli ve Diyarbakır.

Aşılamayı yoğun şekilde sürdürüyoruz. Endişe edilecek bir durum yok. Sayılar giderek azalıyor.

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Bakan Koca duyurdu: Kovid'in yeni varyantı Eris Türkiye'de görülmedi
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