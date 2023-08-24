Beyin cerrahisinde dünyada zirveye oynuyoruz

EINSTEIN'IN BEYNİNİ ÇALDILAR AMA ÇÖZEMEDİLER

Ünlü fizikçi ve dahi olarak tanımlanın Einstein'ın beyninin çalınıp, incelenmesiyle ilgili ise Prof. Dr. Türe, şunları söyledi: "Einstein'ın beynini çaldılar. Zavallı yaşlı bir insanın beyni, elden elden dolaştı. O zamanki teknolojiyle anlaşılması mümkün değildi. Bilimsel olarak hiçbir şey yayınlanmadı bu konuyla ilgili. Doğru dürüst bir şey bulamadılar. Sadece yaşlı bir adamın beyni. Ne bulabilirsiniz. Onun şeklinden falan bir şey anlamaya çalıştılar. Daha beynin nasıl çalıştığını bilmiyoruz ki. Onu daha moleküler düzeyde, kimyasal düzeyde çalışabilmek lazımdı. Henüz o düzeyde değiliz. Beynin kıvrımından bir şey çıkarmak da mümkün değil."