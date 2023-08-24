Beyin cerrahisinde dünyada zirveye oynuyoruz

Dünya beyin cerrahisinin geleceğine yön verecek toplantı, Prof. Dr. Uğur Türe önderliğinde Türk Nöroşirurji Derneği ve Yeditepe Üniversitesi tarafından İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Bilimsel programı takip etmek üzere International Rhoton Society Başkanı Prof. Dr. Toshio Matsushima, Japon Beyin Cerrahı Prof. Dr. Shigeaki Kobayashi ve Harward Üniversitesinden Onursal Misafir Prof. Dr. Ossama Al-Mefty'in de aralarında bulunduğu 140 bilim insanı İstanbul'a geldi.
BEYİN SAĞLIĞI İÇİN SEBZE VE ZEYTİNYAĞI
Prof. Dr. Türe, beyin sağlığı için neler yapılması gerektiğini ise şöyle sıraladı: "Beynin düşmanı sigara. Sigaradan kesinlikle uzak durulması gerekir. Stres değil ama depresyon beyin sağlığını olumsuz etkiliyor. Dengeli beslenmek çok önemli. Akdeniz tipi beslenme beyin sağlığı için en iyisi. Sebze ve zeytinyağı tüketin. Yüksek kolestrol, yüksek tansiyon beynin düşmanı. Obez oranı ülkemizde yüzde 30 civarında. Obezite de beyin sağlığını olumsuz etkiliyor."
YENİ BEYİN CERRAHLARI BU POZİSYONU BİLMİYOR
Prof. Dr.Türe, "Dünyada ilk kez bir ameliyat pozisyonunu tartışıyoruz. Özellikle beynin arka ve ense bölümlerinde gerçekleştirilen beyin ameliyatlarında hastayı 'yarı oturur pozisyonda' ameliyat yapmak daha avantajlı. Ancak son dönemde hocalarından da görmedikleri için bu yöntemi genç beyin cerrahları kullanmaz oldu. Biz tecrübeli cerrahlar, bu pozisyonun ameliyatlarda kullanılması için onlara bilgiler vereceğiz. Bu yöntem yıllardır toplardamarda hava embolisi riski nedeniyle çok tercih edilmiyordu. Gelişen teknoloji sayesinde bu sorunu aşmayı da başardık. Bu pozisyonda beyin tertemiz görülebiliyor. Kan yok, su olmuyor. Önünüzü kapatmıyor. Beyin şişmiyor. 2 eli kullanarak çalışıyorsunuz. Ben, beynin arka ve ense bölümünde yaptığım ameliyatlarda bu pozisyonu tercih ediyorum" dedi.
EINSTEIN'IN BEYNİNİ ÇALDILAR AMA ÇÖZEMEDİLER
Ünlü fizikçi ve dahi olarak tanımlanın Einstein'ın beyninin çalınıp, incelenmesiyle ilgili ise Prof. Dr. Türe, şunları söyledi: "Einstein'ın beynini çaldılar. Zavallı yaşlı bir insanın beyni, elden elden dolaştı. O zamanki teknolojiyle anlaşılması mümkün değildi. Bilimsel olarak hiçbir şey yayınlanmadı bu konuyla ilgili. Doğru dürüst bir şey bulamadılar. Sadece yaşlı bir adamın beyni. Ne bulabilirsiniz. Onun şeklinden falan bir şey anlamaya çalıştılar. Daha beynin nasıl çalıştığını bilmiyoruz ki. Onu daha moleküler düzeyde, kimyasal düzeyde çalışabilmek lazımdı. Henüz o düzeyde değiliz. Beynin kıvrımından bir şey çıkarmak da mümkün değil."
İNSAN BEYNİ HALA ÇÖZÜLMEYE ÇALIŞILIYOR
Beyin ameliyatları ile ilgili 16'nci yüzyıldan 18'nci yüzyıla kadar en eski tıp kitaplarını bir koleksiyoner gibi toplayan Prof. Dr. Türe, 45 tıp kitabının yanı sıra beyin ameliyatında kullanılan en eski cerrah setine kadar beyin operasyonlarının tarihini görücüye çıkardı. Evinin bir katını beyin operasyonlarının tarihine ayıran Türe, Prof. Dr. Türe "İnsanın beyninde çözülemeyen birçok şey var. İnsan beyninin yüzde 10'u çözüldü dersek, saçma oluyor" dedi.